Albert Rivera se pronuncia sobre los rumores de noviazgo con Malú El líder de Ciudadanos no ha podido evitar las preguntas sobre su relación con la cantante en una entrevista concedida a la cadena Cope

La vida personal de Albert Rivera se ha convertido, de la noche a la mañana, en la comidilla de la que habla todo el país. Y es que, después de que la revista «Semana» publicara unas fotografías de la cantante Malú abandonando el inmueble del líder de Ciudadanos, todas las miradas están centradas en la supuesta pareja.

Esta publicación afirma que «se están conociendo» desde hace un par de meses y que, incluso, habrían acudido juntos a varias fiestas privadas en calidad de pareja. Sin embargo, a pesar de las numerosas reacciones que ha suscitado esta afirmación, ninguno de los implicados ha confirmado ni desmentido la noticia.

Por su parte, Rivera, se ha encontrado cara a cara con Carlos Herrera, en una entrevista para la cadena Cope, y este le ha preguntado sobre la supuesta relación que mantiene con la artista. «¿Cómo se ha sentido usted durante este fin de semana viéndose por temáticas personales en medios de comunicación abordando su vida privada con mayor o menor gracia o mayor o menor acierto?», se interesaba el periodista. Ante esta cuestión, Rivera se ha mantenido bastante firme y ha afirmado lo siguiente: «No voy a perder ni un segundo ni me voy a despistar ni un minuto en ver qué es lo que dicen que dicen de mí».

Y aunque el político ha reconocido que entiende «perfectamente» que en su posición, de carácter público, es normal tener que hacer frente a este tipo de situaciones, ha mantenido su postura: «Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía».

Malú - GTRES

El propio Albert Rivera acudió al concierto de la cantante el pasado 14 de diciembre en WiZink Center de Madrid, ocasión que aprovechó para dedicar unas bonitas palabras de admiración a la cantante a través de su cuenta de Instagram: «Qué suerte tenemos los españoles de contar entre nosotros con una artista y una mujer del talento, el arte, la sensibilidad y la energía de Malú. Su nuevo espectáculo es de lo más completo que se puede ver en la música nacional e internacional, de verdad, ¡no os lo perdáis!».