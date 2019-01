El oscuro enfrentamiento entre Rocío Carrasco y su hija del que ni Antonio David Flores se atreve a hablar Llevan media vida enfrentados en los tribunales y son muchos los detalles íntimos de sus vidas y de su matrimonio los que han copado titulares en la prensa del corazón, pero hasta el momento este grave incidente no había sido confirmado por ninguna de las partes

Se han pasado más tiempo en los tribunales que casados. Casi dos décadas después desde su separación, Rocío Carrasco y Antonio David Flores todavía siguen enfrascados en una lucha constante en los juzgados. El paso de los años no ha hecho que las tensiones entre ambos se rebajen, es más parece todo lo contrario.

Pero quizá la última batalla legal haya sido la peor de todas. La hija de la cantante podría haber mandado a la cárcel durante cinco años a su ex después de denunciarle por maltrato. Menos mal que finalmente la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado el caso y Antonio David Flores puede por fin respirar tranquilo. Han sido momentos muy difíciles para el ex guardia civil que, esta misma semana concedía su primera entrevista a la revista «Lecturas» tras su victoria, asegurando que Carrasco «había provocado un dolor muy bestia» a los dos hijos que comparte con ella.

«Es muy poderosa, recibió una fortuna de su madre, tiene mucho tiempo porque no trabaja y me tiene un odio muy grande. Atacado, injuriado y calumniado. Han intentado tirar mi nombre por el suelo, antes del juicio ya me habían metido en prisión. Decían que la he maltrato psicológicamente», explica. Un dolor que no ha dudado en contar en primera persona en la entrevista, sin escatimar en ningún tipo de detalle.

Lo que ha pasado de puntillas es un oscuro episodio de violencia grave entre su hija y su madre, que ni él mismo se atreve a relatar. En dicho problema de violencia tuvo que intervenir hasta la Guardia Civil. Terminó con una condena para su hija, Rocío Flores, algo de lo que Antonio David Flores no ha querido hablar, asegurando que se trata de un asunto de las dos. Aunque con su respuesta confirma lo que se llevaba rumoreando mucho tiempo. Seguro que en los próximos meses se conocerán más detalles de aquel fatal suceso que pudo ser el detonante para que la joven rompiese todo lazo con su madre.