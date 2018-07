Nuevos problemas para Stormy Daniels: su marido le pide el divorcio por adúltera

Stormy Daniels no gana para disgustos. La actriz porno que saltó a la fama por su idilo con el presidente Donald Trump se enfrenta ahora a un nuevo proceso de divorcio, esta vez el de su divorcio de Glendon Crain, su tercer marido, con quien se casó en 2010 y padre de su hija de siete años.

Según ha anunciado el abogado de la actriz, Crain ha acusado a su cliente de adulterio y presentó la demanda de divorcio el pasado 18 de julio en Texas, donde la pareja reside desde hace unos años. Además, solicitó la custodia de su hija y una oren temporal de alejamiento contra Daniels, que algunos medios apuntan fue concedida para evitar que la actriz se llevara a la pequeña de gira con ella por varios locales de striptease de Estados Unidos.

My client Stormy Daniels and her husband Glen have decided to end their marriage. A petition for divorce was filed last week, the accuracy of which is vehemently disputed. Stormy’s daughter remains her number one priority. She kindly asks for privacy for the sake of her family.