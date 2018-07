Los motivos ocultos de la ruptura entre Álex Lequio y su exnovia La separación de la pareja, que tenía planes de boda, ha sido un duro varapalo para el hijo de Ana Obregón, que no está pasando por su mejor momento

ABC

No son buenos momentos para Álex Lequio (26 años). Se encuentra inmerso en un tratamiento contra el cáncer en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, acompañado de su madre, Ana Obregón. Si no tuviese suficiente con esto, las cosas con su ahora expareja, Raquel Rodríguez, con la que tenía planes de darse el «sí, quiero», no han ido como esperaba.

La noticia de su ruptura saltó a la palestra cuando su padre, Alessandro Lequio, acudió hace dos semanas a la inauguración del resturante Miss Sushi. Con la reiteración de que la única mujer que se encontraba en la ciudad de los rascacielos con su hijo era su madre, sembró la duda sobre la pareja. Pocos días después, la revista «Diez Minutos» confirmaba la noticia sin conocer los motivos de la ruptura que ahora han salido a la luz.

Parece ser que la distancia no les ha ayudado en absoluto. Como les ocurre a muchas parejas, los kilómetros son un impedimento que termina por dinamitar una relación, incluso las más sólidas. «La distancia no ha ayudado. Ella tuvo que volver por su trabajo. Sé que ni la distancia ni la diferencia horaria», ha explicado a Jaleos una compañera de Raquel de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.

Pese a que de primeras no quiso detalles de lo sucedido, finalmente la amiga cercana de Raquel (hasta hace poco se pensaba erróneamente que su nombre era Francisca González), con la que estudió medicina y con la que se graduó en 2017, acabó apuntando los posibles motivos de la ruptura.

Aunque no son los únicos, también se baraja a que podría haber sido una decisión de Álex Lequio para evitarle sufrimiento a la mujer que quiere. De ser cierto esta versión, se trataría de una ruptura momentánea, ya que se estarían dando un tiempo.