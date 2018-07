Un nuevo revés para Álex Lequio en plena lucha contra el cáncer El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, que se encuentra en nueva York recibiendo tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, podría haber roto con su novia

ABC

Las palabras de Alessandro Lequio la pasada semana en la inauguración del restaurante Miss Sushi de Alcobendas (Madrid) ya sembraban la duda del deterioro de la relación de su hijo, Álex Lequio (26 años), con su novia, Francisca González. «Aprovecho para decir que la única mujer que acompaña a mi hijo desde hace dos meses es su madre, no hay nadie más», le dedicó sentidamente el conde a la que fue su pareja a la vez que, con sus palabras, más bien la reiteración de ellas, parecía que señalaba directamente a la novia de su hijo.

Rumores que podrían confirmarse. La revista «Diez minutos» asegura que la pareja ha roto. Francisca, que sí que estuvo acompañando a Álex cuando viajó la familia al completo a Nueva York el pasado 8 de abril para visitar el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, un centro de referencia dirigido, desde 2013, por el oncólogo español Josep Baselga, parece que por el momento no estará más al lado del joven que atraviesa unos duros momentos.

No hace mucho, antes de que saliese a la luz su estado de salud, Álex Lequio confesó a todos que pronto pasarían por la vicaría para darse el «sí, quiero». «Es algo que ya se veía venir, no ha sido algo de susto. Es algo que se va intuyendo, la primera vez que me voy a vivir con una chica, poco a poco. A mi madre le ha hecho mucha ilusión», confesaba sobre la reacción de su madre al enterarse de la gran noticia.

Foto de archivo de octubre de 2017 de Álex y Francisca - GTRES

Pero los planes podrían haber cambiado y las cosas no siempre salen como uno quiere. Se desconoce lo que podría haber pasado entre la pareja para poner fin a dos años de amor y una boda en camino. Eso sí, de confirmarse la noticia, Álex cuenta con todo el apoyo de su madre, Ana Obregón, y su padre que, aunque a cientos de kilómetros de su hijo, está para lo que necesite.