Miley Cyrus no pedirá el divorcio tras su ruptura con Liam Hemsworth La cantante y el actor han tomado caminos opuestos en su vidas

Miley Cyrus y Liam Hemsworth han impactado con su separación tras 10 años de idas y venidas en una relación en la que parecía que la cantante había encontrado al hombre de su vida. Tras contraer matrimonio el pasado mes de diciembre, la pareja ha decidido tomar caminos separados a pesar de no haber llegado a firmar el divorcio.

«Están teniendo un descanso ahora porque lo necesitaban. Fue una mala situación con muchos desacuerdos», ha declarado una fuente cercana a la cantante. Cyrus no tiene pensado pedir el divorcio próximamente, según ha confirmado la revista «People». «Ambos acordaron que es mejor pasar tiempo separados, pero esto no significa que su relación haya terminado por completo», ha añadido la fuente, quien también ha querido destacar la posibilidad de una futura reconciliación por parte de la pareja: «Son geniales juntos cuando son felices (...) Hay absolutamente la esperanza de que volverán a estar juntos de nuevo».

Miley Cyrus & Kaitlynn Carter mourning their husbands in their own, unique way pic.twitter.com/PpxbDSWkr6 — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) August 11, 2019

Las alarmas saltaron cuando la exchica Disney fue fotografiada en Italia besando a la ex de Brody Jenner, Kaitlynn Carter. «Siempre en evolución, cambiando como socios e individuos, han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en sí mismos y en sus carreras. Siguen siendo padres dedicados a todos sus animales que comparten, mientras se toman este tiempo con amor. Respeten su proceso y privacidad», dice el comunicado del representante.

Hemsworth confirmó la ruptura a través de una publicación en Instagram, donde le deseaba «lo mejor» a Cyrus: «Hola a todos. Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor».