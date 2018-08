Meghan Markle y el Príncipe Harry se van de vacaciones con los Clooney Los Duques de Sussex han pasado unos días de desconexión en Italia, en la casa que el afamado actor posee en el lago de Como

El reloj cuanta ya marcha atrás. Mientras algunos miembros de las Casas Reales europeas, como Victoria de Suecia, ya han retomado su agenda oficial, los Duques de Sussex ultiman sus últimos días de vacaciones. Meghan Markle y el Príncipe Harry han querido pasar su primer verano como casados en tierras italianas.

Según recoge la revista «Chi», el matrimonio ha pasado este fin de semana, del jueves al domingo, con el matrimonio Clooney en la casa que el actor tiene en el lago de Como, en Villa Oleandra. En esa estancia, la exactriz habría pasado el mayor tiempo con Amal, cuidando de los gemelos de la pareja, Alexander y Ella, mientras que los varones habrían optado por echar unas partidas de baloncesto.

Aunque no ha trascendido ninguna foto de los cuatro juntos, la noticia no ha extrañado a nadie ya que se sabe que ambas parejas son amigas y que George y Amal Clooney acompañaron al hijo mejor de Carlos de Inglaterra el día de su enlace. Además, según diversos medios locales italianos, el actor tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de su residencia a toda persona que no esté autorizada, medida que preservaría la intimidad de estas vacaciones.

Más cerca de casa

Pese a que todos los indicios apuntan a estas vacaciones en común, ya que la última vez que se tiene referencia de los Duques de Sussex estos estaban en Lombardía, en el norte de Italia, otros medios sitúan a la pareja en Escocia, en el castillo de Mey, compartíendo tiempo con Camilla de Cornualles y Carlos. Esta otra versión también sería sólida ya que se tiene previsto que Meghan y Harry visiten a la Reina Isabel II en su estancia veraniega en Balmoral.