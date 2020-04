Lucía Etxebarría defiende a Paulina Rubio: «Tiene derecho a cogerse un pedo como todos» La cantante se hizo viral después de emitir un vídeo en el que se agacha y desaparece unos instantes de cámara, algo que ha suscitado multitud de comentarios en redes sociales, ya que cuando vuelve a hablar «parece mucho más contenta»

ABC Madrid Actualizado: 22/04/2020 14:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Paulina Rubio (48 años) se hizo viral el pasado fin de semana después de emitir un vídeo en directo desde su casa de Miami en el que decía: «Me uno a esta causa, yo me quedo en causa», balbuceó, en lugar de decir: «Yo me quedo en casa». Después de proferir otras frases sin sentido como «Help coronavirus. Muy contenta, emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros», la artista se agacha y desaparece unos instantes de cámara, algo que ha suscitado multitud de comentarios en redes sociales, ya que cuando vuelve a hablar «parece mucho más contenta», como comentaban algunos usuarios de Twitter.

Es mi idea o Paulina Rubio le quiere hacer competencia a Maradona ? Y no me refiero en el fútbol. 🧐



pic.twitter.com/QdGYhwY91W — Yo Soy Bella Y Qué ! 💙 (@Belliiisima89) April 18, 2020

La mexicana de 48 años, aprovechó el directo para saludar irónicamente a Thalía, a quien siempre ha considerado su gran rival («le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida»), recibió enseguida un aluvión de críticas y comentarios sarcásticos sobre su estado de ebriedad. Evidentemente, el vídeo se volvió viral en cuestión de minutos, y se convirtió en trending topic en Twitter.

Pero este lunes, lejos de recluirse y alejarse de los focos, Paulina Rubio decidió compartir una nueva publicación en la que reacciona a su propio vídeo, tarareando «Nada de esto fue un error», ríéndose de sí misma y pegando un buen trago a una botella de tequila.

La artista mexicana ha recibido cientos de críticos, pero también alguna que otra defensa, como ha sido el caso de Lucía Etxebarría (53 años). La escritora española ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram de Paulina durante su conexión en directo. «Supongo que este vídeo lo habéis visto todos. Paulina Rubio presuntamente borracha y presuntamente haciéndose una raya en directo. Pues me gustaría recordaros que Paulina Rubio nunca tuvo intimidad, actriz desde su más tierna infancia y a nivel estratosférico. Que no ha conocido a una infancia normal ni una adolescencia normal y que ha sido sobreexigida toda su vida», la justifica.

Tras esto, la escritora compara a la cantante con Britney Spears, quien a lo largo de su vida ha protagonuizado numerosos escándalos relacionados con el alcohol y las drogas. «Y que si hemos entendido que Britney tuvo un colapso porque no podía más con toda la presión, probablemente entendamos que Paulina Rubio lleva toda su vida sometida a una presión que nadie debería imponer a un niño. Y que esa presión y esa exigencia se heredan en la edad de adulta cuando crees que todo tu valor en la vida reside en su capacidad para cantar y bailar y que no tienes valor por ti misma», y añade: «Paulina Rubio tiene todo el derecho a cogerse un pedo como todos los demás. Y a ser frágil y a equivocarse. Creo que canta de pena y no soy particular fan de su música pero cuenta con toda mi simpatía, sobre todo cuando he visto el vídeo», y asegura que la cantante sufre una enfermedad serie. «Porque sé que la adicción es una enfermedad. Repito porque parece que la gente no lo entiende: la adicción no es un vicio. Ni una debilidad de carácter. Es una enfermedad», y la compara con otros artistas adictos: «Ya sabíamos que los Rolling Stones eran heroinómanos, que Kurt Cobain también lo era, que los hermanos Gallagher eran un par de alcohólicos, que la mayor parte de los reggaetoneros están asociados con el narcotráfico en Puerto Rico. ¿Por que le permitimos a los artistas masculinos estar claramente asociados con las drogas y no se lo permitimos a las artistas femeninas? ¿Será porque siempre hemos esperado que las mujeres sean más dulces y recatadas?».