Lucía Bosé no irá a la cárcel La madre de Miguel Bosé ha sido absuelta de un delito de apropiación indebida

ABC / A. C. MADRID Actualizado: 11/04/2019 13:57h

Lucía Bosé ha sido absuelta de un delito de apropiación indebida de un dibujo de Pablo Picasso fechado el 16 de febrero de 1963, que vendió en 2008 a través de la casa Christie’s de Londres por 198.607 euros. En el reverso de la obra, que se llamaba «La chumbera», se podía leer «Para Reme», en referencia a la tata, la empleada doméstica de la familia Bosé, quien murió en 1999. Quienes acusaban a la madre de Miguel Bosé eran las sobrinas de la tata -Remedios y María Pilar Plata- quienes el pasado 7 de marzo sentaron a la matriarca de los Bosé, de 88 años, en el banquillo para una vista donde se discutió si la propiedad de la obra era de Reme o de Lucía Bosé.

La justicia le ha dado la razón ahora a Bosé: la obra era suya y podía hacer con ella lo que quisiera. Así lo mantuvo durante toda la vista del juicio. «Después de estar tres meses de tournée por Sudamérica con el torero -en referencia a su por entonces marido, Luis Miguel Dominguín-, fuimos a casa de Pablo Picasso a recoger a nuestros hijos y a la tata, que se habían quedado con él en Cannes. Antes de irnos, Picasso nos hizo un regalo», aseguró en el juicio. A la actriz le obsequió con una litografía, mientras que a la tata Reme le dio el dibujo de la discordia. «Visto que todas las mañanas me hacías churros, te nombro churrera mayor», contó Lucía Bosé en referencia a lo que Picasso le dijo a Reme, mientras le enseñó el dibujo de «La chumbera». «Pero Pablo, ¿usted me ve así?», preguntó Reme escandalizada. Bosé reprochó esas palabras a la tata, pues «cada pintor ve las cosas de una manera».

—Me dijo que no lo quería porque no le gustaba y me lo regaló. La tata ni lo cogió-, recordó Lucía Bosé

Negó en todo momento que, tras la muerte de la tata, sus herederos le hubieran reclamado la obra y calificó de «absurdo» que las sobrinas lo hicieran en ese momento. Remedios Plata mantuvo todo el tiempo que su tía siempre le dijo que « Picasso le había regalado dos cuadros: ‘‘La churrera’’ y ‘‘La chumbera’’». «¡Cuadro no, dibujo!», replicó Bosé. «Yo siempre lo he llamado cuadro porque estaba colgado en la pared», le respondió Plata en la vista.

La existencia otra obra de Picasso que era propiedad de Reme descolocó a los presentes. Según Plata, su tía permitió a los Bosé en 1973 vender «La churrera» porque estaban pasando «dificultades económicas». Sobre este hecho no se ha vuelto a decir nada. Pero hoy, Lucía Bosé, decía a «Look» que durante estos meses ha estado muy tranquila porque sabía que la cuasa no iba a ningún sitio porque las sobrinas de la tata no paraban de contradecirse entre ellas.