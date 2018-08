Lady Gaga, obligada a disculparse por decir que «Zombie Boy» se suicidó

Rick Genest, más conocido como «Zombie Boy» por sus tatuajes, falleció la semana pasada. Ante la triste noticia, Lady Gaga se despedía de él por medio de las redes sociales, haciendo unas afirmaciones algo desafortunadas y que no han sentado nada bien a la familia de Genest. Y es que la cantante dio por hecho que el modelo se había quitado la vida, hecho que su familia no quiere dar por confirmado hasta que no termine la investigación policial.

Gaga y Genest se conocieron en 2011, cuando él protagonizó junto a la cantante su videoclip «Born This Way». «El suicidio de mi amigo Rick Genest, "Zombie Boy", es más que devastador. Tenemos que trabajar más duro para cambiar la cultura, para poner la salud mental en primer plano y borrar el estigma de que no podemos hablar de ello. Si estás sufriendo, llama a un amigo o a tu familia hoy mismo. Debemos salvarnos unos a otros», escribió Lady Gaga en Instagram como despedida del modelo.

Varios medios locales apuntaban a que el joven se había quitado la vida debido a las extrañas circunstancias en las que se encontró el cadáver. Sin embargo, la familia ha desmentido dichas noticias, asegurando que la muerte del joven fue un desafortunado accidente: «Para nosotros, la familia y su círculo más próximo, sentimos que hay muchas incongruencias en torno a su muerte como para considerarla como un suicidio, y nos decepcionó que la gente sacase conclusiones con esa velocidad», explicaba en un comunicado su representante, Karim Leduc.

Por este motivo, la cantante ha dado un paso atrás y se ha disculpado por el error cometido: «Por respeto a la familia de Rick, a Rick y a su legado, me disculpo si hablé demasiado pronto, ya que no había testigos ni pruebas que respaldaran ninguna conclusión sobre la causa de su muerte. De ninguna manera quería sacar una conclusión injusta. Mis más sinceras condolencias a toda su familia y amigos».

Out of respect for Rick's family, Rick & his legacy I apologize if I spoke too soon as there was no witnesses or evidence to support any conclusion for the cause of his death. I in no way meant to draw an unjust conclusion My deepest condolences to his entire family and friends. pic.twitter.com/CJ9AdOJ22j