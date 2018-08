Encuentran muerto al modelo y artista Zombie Boy

Rick Genest, el artista y modelo que saltó a la fama con el alias de Zombie Boy, un mote que hacía referencia a sus tatuajes, ha sido encontrado muerto en su apartamento de Montreal en circunstancias que apuntan al suicidio.

«Zombie boy fue amado por todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo (...) Gracias ZB por todos los hermosos momentos en tu compañía y por tu radiante sonrisa», escribió su agencia, Dulcedo Management, en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook. «Icono de la escena artística y el mundo de la moda, este artista innovador, contracorriente de la cultura popular, encandiló a todos los corazones», añadía.

Aunque fue descubierto por el diseñador Nicola Formichetti en 2010, Zombie Boy alcanzó la fama después de aparecer en el videoclip de «Born this way» de Lady Gaga. De hecho, la cantante se mostraba hoy desolada en su cuenta de Twitter y daba por hecho el suicidio.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB