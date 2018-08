Kiko Matamoros acude a Hacienda tras su separación con Makoke El colaborador de «Sálvame» fue visto saliendo de la agencia tributaria malhumorado con la prensa y rostro serio

ABC

Madrid Actualizado: 27/08/2018 13:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Kiko Matamoros ha sido visto por la prensa saliendo del edificio de la Agencia Tributaria que hay enPozuelo de Alarcón, Madrid. El colaborador debe más de un millón de euros a hacienda y puede que uno de los motivos de su visita fuese este o tras la separación con Makoke, quizás sea determinados acuerdos legales de la pareja lo que le ha llevado a acudir al lugar.

Con rostro serio y respondiendo de forma cortante a la prensa, se vio un Kiko Matamoros que se quejaba de la presencia de los fotógrafos que estaban esperándole. Los paparazzi no dudaron el preguntarle que hacía allí y si tenía que resolver algún trámite, a ello Kiko contestó en tono de vacile y cabreado: «No, he venido a atracar a Hacienda». Esto fue la única pregunta que de cierta manera Matamoros contestó, al resto se limitó a quejarse por lo pesados que le resultaba los periodistas: «Hombre dejarme en paz de una vez».

Kiko Matamoros - GTRES

Parece que Matamoros no está muy contento, a pesar de que su hija Laura desde que se separó de Makoke, no le ha dejado ni un momento solo. Pero Diego no ha tomado la misma postura y ha aprovechado una vez más, como con cada mala situación de la familia, para echar más leña al fuego: «A mí me suena todo esto a dinero», acusó a la separación de su padre y Makoke a un auténtico montaje para sacar beneficio económico y poder hacer frente a su deuda con hacienda. Esto fue un duro golpe para Matamoros.

Por el momento habrá que esperar a que el tiempo ponga cada cosa en su lugar y se salga de dudas para saber si era Diego quien llevaba razón.