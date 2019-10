GH VIP Kiko Jiménez y Sofía Suescun, un breve noviazgo rodeado de polémicas El colaborador de televisión ha estado tonteando con su compañera de concurso Estela Grandre, que a su vez es la mujer de Diego Matamoros

Gloria Camila Ortega y Kiko Jiménez veían este verano cómo su relación de pareja terminaba prácticamente de un día para otro, sin que ni si quiera ellos mismos terminaran por confirmarlo. Pero, desde que tomaran la decisión, los ataques han sido continuos, sobre todo por parte del extronista de «Mujeres y Hombres y Viceversa», que no duda en arremeter no solo contra su exnovia, sino también contra su familia.

A la par, el televisivo iniciaba una intensa relación con Sofía Suescun, archienemiga de su exnovia. En los tres meses que duró su verano -antes de que él entrase a participar en «Gran Hermano VIP»-, la pareja no ha dejado de publicar imágenes juntos, algunas de ellas bastante tórridas y subidas de tono. Parecía que nada podía separar a la nueva pareja del momento, sin emabrgo su entrada en la casa de Guadalix ha sido el detonante de su breve pero intenso idilio.

El colaborador de televisión ha estado tonteando con su compañera de concurso Estela Grandre, que a su vez es la mujer de Diego Matamoros, hasta el momento en el que fue expulsado de la casa de Guadalix el pasado jueves. Una «amistad especial», como ambos la bautizaron, pero que enervó especialmente a las parejas de ambos.

Pese a que «la reina de los realities» aseguró que no quería volver a saber nada del que hasta entonces era su exnovio, cuando le vio en directo se ablandó y no pudo evitar las lágrimas mientras que Kiko le arrancaba unos besos forzados. «No, es que como soy un amor de verano, no sabes nada de mí ni de mi vida... tengo la sensación de que te has olvidado de mí. O bueno, quiero creer que en el momento en el que te metes en una cama bajo un mismo edredón con una persona [Estela] no estás pensando en mí», comentó, antes de recordar el momento que ella misma vivió con Logan en «Supervivientes», a pesar de que por entonces su pareja era Alejandro Albalá. «He estado en “Supervivientes” y me pasó. Entré con novio y me enamoré de otro chico, pero supe decirlo y admitirlo».

Habrá que esperar a ver si Suescun perdona al que pensaba que era el amor de su vida y continúa su relación haciendo borrón y cuenta nueva.