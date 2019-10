GH VIP Preocupación por el estado de salud de Diego Matamoros: «Tiene taquicardias y mareos» La relación su mujer, Estela Grande, con Kiko Jiménez ha hundido al hijo de Kiko Matamoros, quien ha decidido desaparecer e intentar no ver la televisión para no envenenarse más

En marzo de 2017, Diego Matamoros anunció su boda con su entonces novia, Estela Grande, con la que había roto meses antes por una infidelidad de él y con la que logró su perdón.

Su participación en «Gran Hermano VIP» ha causado un auténtico tsunami. La modelo ha estado tonteando con su compañero de concurso Kiko Jiménez hasta el momento en el que este fue expulsado de la casa de Guadalix el pasado jueves.

Muchos han creído que la relación de Kiko con Estela ha sido un montaje para dar qué hablar en el reality. Sea o no un montaje, lo cierto es que su estrecha «amistad» ha hecho mucho daño a las personas que se encuentran fuera: Sofía Suescun y Diego Matamoros. La televisiva fue a verle a la casa antes de su expulsión y a pesar de que afirmó que su relación con el ex de Gloria Camila estaba terminada, parece que finalmente le perdonará.

El hijo de Kiko Matamoros defendió al principio a su mujer, pero terminó por hundirse después de ver las imágenes de Estela con Kiko. Hace un par de fines de semana, Diego acudió al programa «Sábado deluxe» para contar sus verdaderos sentimientos y narrar en primera persona cómo estaba viviendo la relación de su esposa con el televisivo. Confesó que se sentía roto y un «gilipollas». «Me siento un tonto, no conozco a la persona que está ahí dentro. No hace falta hacer nada de esto, faltarme al respeto, cachondearte después, que lo vea todo el mundo y que creas que me va a sentar bien». Y finalizaba: « Me da pena que Estela haya tirado una cosa tan bonita como la que teníamos por esta gilipollez». También dijo que no irá a buscar a su mujer cuando sea expulsada: «Qué necesidad tienes de hacer esto con la gente, que sois dos gilipollas que encima lo estáis diciendo en directo y que lo hacéis para crear un dolor... ¿Qué ganáis con esto?».

Preocupación

Ahora, el hijo del colaborador de «Sálvame» ha decidido desaparecer e intentar no ver la televisión para no envenenarse más. Esta tarde, en el programa del corazón por excelencia, un reportero ha explicado que el joven se ha trasladado a la casa de su amigo y representante y que en breve cogerá las maletas para huir de la capital. «Tiene taquicardias y mareos». Explica que en todo momento su madre, Marián Flores, ha estado a su lado y su padre le ha defendido en los platós de televisión. «Tiene la moral por el suelo, no entiende nada, se está volviendo loco y no puede ver las fotos de Estela», ha dicho el reportero. «Desde que comenzó el concurso, mi hijo ha adelgazado nueve kilos por la decepción que está sufriendo de su mujer».

Kiko Matamoros confiesa que le ha recomendado a su hijo que ponga punto y final a su matrimonio, sin embargo el resto de colaboradores no creen que tome la decisión pues le ven muy enamorado a pesar de la traición de Estela con Kiko. «No voy a hablar nada, ya os dije que me respetéis. Creo que podemos ser humanos y dejadme», se ha limitado a responder Diego ante las insistentes preguntas de los reporteros.