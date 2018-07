Kalina de Bulgaria: «Me molesta que se frivolice con algo que para mí ha sido un trauma» La princesa da sus primeras declaraciones sobre cómo se siente y cómo fue su operación de nariz

Kitin Muñoz ofreció en el Club Siglo XXI una conferencia sobre sus 40 años de viajes y expediciones por todo el mundo. La familia la acompañó casi al completo para recordar sus buenos momentos. Kitin se emocionó al recordar muchos de los fantásticos lugares que recorrióa lo largo desu vida. Con él se encontraban la princesa Kalina de Bulgaria y su hijo, Simeón Hasan, en primera fila.

Kalina de Bulgaria con su hijo en el salón del club - GTRES

Tras el acto, surgió una oleada de burlas en redes sociales sobre la nariz de su esposa y empezaron a circular rumores de que Kalina había quedado así tras una posible operación por motivos estéticos.

Cansado, Muñoz ha querido poner fin a la cantidad de falsos rumores y se ha puesto en contacto con «Corazón»explicando toda la verdad sobre este delicado tema. «Todas las absurdas teorías de las diferentes operaciones y tratamientos de Kalina no son otra cosa que desinformación. Si no he aclarado esto antes es porque es un tema personal. Pero ahora le he pedido permiso para contar la verdad y acabar así con tantos bulos que habían vuelto a reproducirse encima con una doctora de estética que se ha atrevido a dar su opinión sobre algo que desconoce y que ya veremos cómo se expresadelante de nuestros abogados»,explicaba Kitin Muñoz.

La princesa de Bulgaria también ha formado parte de la entrevista y ha hablado por primera vez ante la prensa. «Me parece muy doloroso que se frivolice con algo que para mí fue un trauma y que me pudo costar la vida o haberme quedado ciega.Tengo el umbral del dolor altísimoy nadie imagina lo mal que lo pasé. Esos momentos no se lo deseo a nadie y me molesta que encima hayan sido dos mujeres, una periodista y una doctora, las que se hayan inventado cinco operacionesde estética en mi rostro para dar una información falsa y con muy malas artes», confesaba Kalina muy disgustada para la revista.

«Duermo muchas horas porque el descanso es fundamental, entreno a mis caballos a diario, mi marido me prepara con tablas en el gimnasio, llevo una alimentación sana y natural, no bebo ni fumo, no hago nada de vida social, me ocupo de mi hijo y vivo al margen de dimes y diretes pero muchas veces te llegan cosas que te hieren. Mi hijo ya se entera de casi todo y no voy a permitir que sufra leyendo críticas falsas contra su madre» A esta última afirmación karina también añadía «Superé el cambio de mi físico porque siempre tuve claro que lo importante era salvar mi vida y mi vista» queriendo dar por zanjado el asunto.