«Sálvame» se une en torno a Terelu para apoyarla

Actualizado 06/07/2018 a las 17:04

«Sálvame» empezaba este jueves de una manera bastante diferente a la de lo habitual. Y razones no les faltaban. Por la mañana había saltado la noticia de que Terelu Campos había sufrido una recaída en el cáncer de mama que sufrió hace unos seis años. Ella misma ha mandado un comunicado informando de su estado de salud, y el programa en el que participa de manera habitual.

El programa comienza con todo el plantel de colaboradores, encabezado por Kiko Hernández haciendo las veces de presentador del formato, informando a los espectadores de la noticia que ha marcado el panorama informativo por la mañana.

En el pantallón del plató, una foto de Terelu mostraba que las primeras palabras iban a ir dirigidas hacia la colaboradora. «Hoy no es una buena tarde para la gran familia de "Sálvame"», comenzaba Kiko, mientras de fondo sonaba un hilo musical que hacía palpable lo emotivo del momento que se iba a vivir.

Terelu Campos, invitada en «Sábado Deluxe»

«La historia, desgraciadamente se repite», recordaba el presentador. «Un nuevo tumor ha aparecido. En Sálvame todos los compañeros estamos conmocionados, preocupados y muy tristes, y queremos que Terelu sepa que todo el equipo de su programa está con ella y le apoyamos en su lucha». Entonces, el equipo y el público que se encontraba en plató rompió en aplausos.

Minutos después decidieron retomar el tema de este nuevo golpe. Tal y como se ha sabido, Terelu será la invitada de honor del próximo sábado en «Sábado Deluxe», cuando ella acudirá para dar una explicación más extensa de su estado de salud.

Mila Ximénez era una de las colaboradoras que más afectadas se encontraba ante la noticia. «Cuando me he levanto he visto muchas llamadas y me he enterado de todo», comentaba con la voz entrecortada. Al parecer, los colaboradores no han podido hablar con la colaboradora, pero ella ha hablado con ellos, mandando un mensaje en la reunión previa al programa.

Los colaboradores coincidían en que, viendo el estado en el que se encontraba Terelu, ha vuelto a mostrar una enorme entereza. Tal y como comentaron, en un primer momento estaba tremendamente preocupada, ante el desconocimiento del verdadero estado de su enfermedad, pero ahora respira algo más tranquila, y su máxima preocupación es su madre.