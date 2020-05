Julio Iglesias gana el segundo asalto contra Javier Santos El cantante se resiste a reconocer al joven como su hijo

Angie Calero SEGUIR Madrid Actualizado: 07/05/2020 13:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En julio del año pasado, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Trece de Valencia emitió que Javier Sánchez Santos era hijo biológico de Julio Iglesias. «Este fallo era una posibilidad que se había contemplado y ya se determinó que, si esto sucedía, se presentaría recurso», explicó entonces Fernando Falomir, abogado del cantante. En su escrito argumentó en primer lugar que esta cuestión ya se debatió y se juzgó en los años 90 y, además, alegó que la negativa de Iglesias a realizarse las pruebas de ADN no debería ser por sí sola suficiente para estimar la demanda y atribuirle la paternidad sin ninguna otra prueba.

Esta semana se ha dado a conocer la resolución del segundo asalto entre Sánchez e Iglesias. Tras el recurso de apelación presentado por el cantante ante la Audiencia Provincial, este ha fallado a su favor al considerar que la paternidad del joven fue juzgada en los con anterioridad y que entonces se decretó que el artista no era su progenitor. «Hoy 7 de Mayo la historia se vuelve a repetir. El juzgado provincial de Valencia vuelve a fallar a favor de MI PADRE, por segunda vez en esta historia interminable, la justicia le da la razón a alguien que se ha estado riendo de ella. No se que mas tengo que hacer, tan solo me queda luchar, aunque ahora mismo no tenga muchas ganas. Se que cuento con el apoyo de mucha gente, pero sobre todo de mi familia. Perdonarme si estoy ausente por un tiempo, pero es hora de reflexionar y de centrarme en mi gente. Un abrazo», ha escrito Javier Santos a través de su cuenta de Instagram.

ABC se ha puesto en contacto con el abogado de Javier Santos, Fernando Osuna, quien ha asegurado que su cliente recurrirá ante el Tribunal Supremo con un recurso de casación. «La ciencia tiene que ir conjuntamente con la justicia. Cuando no es así, se producen grandes aberraciones a nivel judicial», ha sentenciado. La defensa sostiene que en 1992 fue la madre del joven, la bailarina María Edite Santos, la que se enfrentó a esta misma causa y, después de ganar en Primera Instancia, el caso dio un giro que dio la razón al cantante. Pero en esta ocasión ha sido el propio Javier Santos el que ha emitido una nueva demanda de paternidad contra el cantante, es por ello que no puede ser decretado como cosa juzgada. Osuna asegura que su cliente luchará hasta el final para conseguir ser reconocido como hijo del cantante y que si es preciso recurrirán al Tribunal Constitucional e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Javier cree que tiene mucho recorrido pero que al final vencerá en instancias superiores», defiende el letrado a través de un comunicado de prensa.

Javier Santos junto a su madre

«¿Por qué no viene el cantante a hacerse voluntariamente la prueba de ADN? La respuesta es bien sencilla, sabe que el análisis genético lo va a convertir en padre», argumenta Osuna. «La cosa juzgada en estos casos decae, no prevalece. Hay que averiguar la verdad científica, la verdad material, saber si una persona es hijo de otro. Esta afirmación la mantienen los tribunales europeos y españoles», y asegura que a pesar de que su cliente «es una hormiga frente a un elefante», no entra en sus planes rendirse. «Mientras más dure esta contienda será peor para el cantante, se está ganando la antipatía de muchas personas por esa negativa infundada, y cada día que pase se verá incrementada su impopularidad», sentencia.