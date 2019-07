Los derechos que disfrutará el nuevo hijo de Julio Iglesias Javier Sánchez Santos ganó ayer la demanda de paternidad que presentó contra el cantante para ser reconocido como su noveno hijo

Ayer por la mañana se publicó la sentencia que le daba la razón a Javier Sánchez Santos en su demanda de paternidad contra el cantante Julio Iglesias. «Que estimando la demanda formulada por D. Javier Sánchez Santos contra D. Julio Iglesias de la Cueva, debo declarar y declaro que el padre biológico del referido actor no lo es el Sr. Sánchez Sánchez, que figura como tal en la inscripción de nacimiento, y que lo es el también demandado Sr. Iglesias de la Cueva, con todos los pronunciamientos legales inherentes a ello, y sin que haya lugar a hacer expresa declaración sobre las costas del procedimiento», dictaba la sentencia a la que tuvo acceso este diario.

Esta mañana, ABC ha conversado con el abogado de Javier Santos, Fernando Osuna para conocer los nuevos derechos de los que disfrutará el noveno hijo legítimo del cantante: «El primero y más fundamental sería el inscribirse en el registro civil como hijo de Julio Iglesias. Javier está decidido a ponerse el apellido de Iglesias en cuanto la sentencia sea firme. Otro de los derechos que tendrá será el de ser asistido económicamente por su padre en el caso de que sufra alguna enfermedad grave que no pueda permitirse pagar el tratamiento», además de «en el caso de caer en la pobreza económica también tendrá derecho a ser asistido económicamente».

Fernando Osuna añade que una vez fallezca el artista, «mi cliente tendrá los derechos hereditarios que sería una tercera parte -es decir el 33% del patrimonio de Julio Iglesias- compartido con los ocho hermanos que tiene», un porcentaje que no afectaría aunque no le incluyese en su testamento: «la desheredación no afecta a la legítima, puesto que esta es intocable». Aunque asegura que «ahora mismo nosotros no pensamos en eso puesto que mi cliente solo buscaba ser reconocido como hijo legítimo de Julio Iglesias».