Instagram Sofía Suescun, obligada a eliminar los comentarios en su Instagram tras una oleada de abucheos Desde que saltó a la luz el rumor de una posible relación entre la colaboradora y Kiko Jiménez, exnovio de Gloria Camila, las críticas no han cesado

Tras cuatro años de romance, Kiko Jiménez y Gloria Camila rompieron su noviazgo la semana pasada. Desde ese momento, desde «Sálvame» aseguran que el joven habría iniciado una relación con la que hasta ahora era la «archienemiga» su exnovia y suya, Sofía Suescun. «El día 24 de junio hacían 4 años. El 28 viajan Kiko y Sofía Suescun a Barcelona y, según me cuenta su entorno, vieron cosas que no les gustaron. Eso es lo que Gloria no ha entendido. Ese mismo Domingo a la vuelta de Barcelona ya se seguían en redes sociales. Mientras han estado poniendo a Sofía Suescun verde durante estos 4 años tanto Kiko como Gloria Camila», contó el reportero José Antonio León retransmitiendo lo que le habían dicho fuentes familiares de ella.

Ahora, Sofía y Kiko parecen haber limado las asperezas en su relación. En una de las galas de «Supervivientes» estuvieron sentados juntos, como exparticipantes del concurso, y ambos subieron vídeos a sus cuentas de Instagram como si nunca hubieran tenido algún roce.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun - Instagram

A pesar de que ninguno de los dos ha querido dar declaraciones al respecto, unas imágenes comprometedoras de una testigo anónima podrían confirmar lo que hasta ahora se trataba de un simple rumor. «Se fueron para la orilla de la playa juntos, estaban allí, cogidos todo el rato y yo creo que se liaron allí. Estaban muy juntos, agarrados de la mano y Sofía iba con los tacones quitados y el chico como que le estaba ayudando y tal. Pensé en pasárselo a Gloria Camila, pero no lo pasé».

Por su parte, Sofía ha preferido hacer oídos sordos y sigue su rutina con normalidad. A pesar de la avalancha de críticas y abucheos que recibe en redes sociales cada vez que publica una imagen. «La rompe relaciones», «Muy mona pero muy mala persona», «Das asco, me avergüenzo de alguna vez en mi vida apoyarte», «Que pena que te gusta jugar con las personas buenas» o «Falsa, robanovios, envidiosa, que siempre te tienes que comer las sobras de las demás, sino no das bombo, y claro dejar de comer de la sopa boba duele mucho eh, morena», son algunos de los comentarios que han obligado a la colaboradora a eliminar esta opción en una de sus fotos de Instagram.