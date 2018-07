Instagram Guerra abierta entre Ylenia y Oriana: «Dice que no se ha operado pero hay fotos de cuando era un puto orco» Una de las tertulianas más queridas ha arremetido duramente contra Oriana: «No tiene amigos, siempre lo ha dicho. Sin amor, porque no la aguanta ni Dios. Es una superficial»

ABC

Madrid Actualizado: 13/07/2018 01:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ylenia Padilla, popular en los suburbios de la televisión por su participación en realities, lleva un tiempo alejada de la televisión. Se dio a conocer en «Gandía Shore» y no tardó en dar el salto a Telecinco, donde tras entrar en la casa más famosa de todo el país se convirtió en una de las tertulianas más queridas. Poco se ha sabido de la famosa rubia tras su paso por «Gran Hermano VIP» hasta la semana pasada cuando decidió dejar atrás la imagen de «chica mala» que siempre la ha caracterizado y cambiar de vida, algo difícil puesto que su paso por televisión ha dado que hablar a más de uno en los últimos años: «Cuando los mayores errores de tu vida están grabados para siempre, que alguien me explique cómo pasar página y cambiar de vida», escribía la popular concursante en su perfil de Twitter.

Twitter

Poco tiempo le ha durado este propósito pues esta misma semana Ylenia publicaba un vídeo a través de Instagram, en un directo, en el que reabría su guerra con Oriana Marzoli, su conocida archienemiga. Contestando a las preguntas de sus seguidores, contó su último rifrirafe con la concursante de «GH VIP3». «Yo estaba en un evento en mi momento top y vino el cardo, que no la conocía nadie. Viene con todo su coño y me dice: 'Deja de copiarme'. Y dije '¿perdona?'. Entonces cogí dos deditos e hice 'pam' (mientras hace el gesto de empujar a la otra persona con los dedos en la frente) y me piré. La notas intentó hacerse un deluxe para hacerse famosa y tal. Pero me lo dieron a mí, lo expliqué claro y fuera. Luego se fue a Chile, que la quieren matar allí y no puede volver. Y poco más», explica. «Está operada entera con el dinero que ha ganado. Ella dice que no se ha operado de nada y tenemos fotos de cuando era un puto orco de mordor. Esta es mi opinión. No me gusta criticar a las mujeres pero insistís un montón», asegura.

«Está en Ibiza donde podría estar yo mucho más top. Con Liz y Lola que no se acuerda nadie de ellas y se están aprovechando, Porque ella no tiene amigos, siempre lo ha dicho. Sin amor, porque no la aguanta ni Dios. Es una superficial. ¿Cómo le voy a tener envidia? ¿Dónde está ella y dónde estoy yo? ¿Sabéis algo de mi vida? No porque no la enseño. De ella sabéis lo que ella quiere que penséis de su vida. Y no me volváis a hablar de este tema», finaliza.

Cabe recordar que Ylenia Padilla fue una de las concursantes más polémicas de «Gandía Shore», donde protagonizó momentos de elevada tensión al discutir con muchos de sus compañeros. En una ocasión, de hecho, la joven de Benidorm no dudó en expulsar de la casa a una mujer rociándola, para ello, con un insecticida.

El paso de Ylenia por «GH VIP» fue también de lo más comentado. La concursante sacó del reality una gran amistad con Belén Esteban y una relación sentimental con un joven italiano pero, al tiempo, mostró en horario de prime time su lado más oscuro protagonizando sonadas broncas con otros concursantes de la casa, como Kiko Rivera o Ares Teixidó.