Instagram El enternecedor mensaje de Sara Carbonero a la selección española La periodista recordaba en sus redes sociales como pasó la frenética noche en la que España ganó el Mundial de fútbol

ABC

Madrid Actualizado: 13/07/2018 17:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con motivo del octavo aniversario del triunfo de España en el Mundial de fútbol de Sudáfrica, Sara Carbonero ha subido un tierno mensaje en Instagram en el que recordaba como vivió aquella frenética noche, el día de la celebración posterior y toda la emoción que pasó viviendo de primera mano la victoria de España en un Mundial por primera vez en la historia.

«Un 12 de julio como hoy de hace 8 años aterrizábamos en Madrid en medio de un calor sofocante después de vivir una de las noches más increíbles de nuestras vidas. 11 horas de vuelo en las que fue imposible dormir», comenzaba a relatar la periodista en su publicación. Además Sara recordaba el orgullo que sentían todos los que se encontraban en el avión de la selección. «Veníamos en el avión de la selección española, la campeona del mundo. ¿Quién podía querer dormir esa noche? Recuerdo entrar en la tele a toda prisa. Tenía hora y media para prepararme y marcharme corriendo a Príncipe Pío donde tendría lugar la gran celebración con los aficionados», comentaba la periodista.

La modelo y presentadora también hizo una mención especial dedicada a la encargada de vestirla para el evento. La que fue presentadora de los deportes en «Mediaset», confesaba que el cansancio que sentía y sus grandes ojeras le hicieron imposible verse bien con los vestuarios propuestos. Finalmente Carbonero eligió un vestido rojo que, según confesó la periodista, le estaba grande: «Estaba pálida, ojerosa, cansada y no me veía con nada. De repente apareció 'el vestido rojo'. Era de Mango, de temporadas pasadas, me quedaba algo grande y estaba usado pero era 'ése'. Todas las que estábamos ahí lo vimos claro. Con las prisas me puse unas sandalias un número más grande que el mío y salí corriendo».

La periodista también ha dedicado un minuto a recordar el apoyo que recibió de sus compañeros al verla de nuevo tras el Mundial y de lo eufóricos que estaban todos: «Por los pasillos de Mediaset me iba cruzando con compañeros de todos los programas que estaban eufóricos y afónicos, con las bufandas de España, me abrazaban como a un familiar que hace mucho tiempo que no ves. Algunos se emocionaban, querían saber cómo lo habíamos vivido in situ»

Para terminar su homenaje a «la roja», Sara comentaba que gracias al Mundial tuvo la gran oportunidad de entrevistar a gente importante. «Ha pasado mucho tiempo y hoy estaba pensando que es una inmensa suerte poder decir 'yo estuve ahí'», añadía la periodista para finalizar su mensaje.

A pesar de que la periodista no ha mencionado en ningún momento su gran beso con Casillas, si que ha dejado caer una pequeña broma a través del Instagram de su marido, Iker Casillas, quien también recordó ese gran día con sus seguidores con una imagen levantando la Copa del Mundo: «Dejadme que hoy, viva del pasado!Pocos momentos, en el mundo del fútbol, como este! Dónde estabas tú viendo el partido y con quién??», a lo que Sara le contesta:«Déjame pensar, que no me acuerdo...»