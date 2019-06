Instagram Las emotivas palabras que Ana Obregón ha dedicado a su hijo, Álex Lequio La actriz ha aprovechado para elogiar la manera en la que Álex ha afrontado su lucha contra el cáncer

Álex, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, cumplió 27 años el pasado domingo. El empresario ha pasado el que seguramente sea el año más duro de su vida tras conocer que padecía cáncer. La actriz, por su parte, confirmaba recientemente una de las mejores noticias que podría dar: «La pesadilla ya ha terminado». No obstante, el joven debe seguir acudiendo a las revisiones pertinentes y, de hecho, la semana pasada tuvo un pequeño susto de salud por el que tuvo que ser de nuevo hospitalizado. Pero el hijo de la bióloga, para calmar a todos aquellos que se preocuparon por él, quiso mandarles un mensaje tranquilizador: «No es nada grave pero ha sido un sustazo».

El joven no quiso que nada le impidiese disfrutar del día de su cumpleaños. Por eso, aprovechó para disfrutar junto a sus amigos y así lo hizo saber a través de una publicación en su cuenta de Instagram: «Vaya paseíto nos hemos pegado este año. Alguna bajadita que otra, corrientes de viento espesitas, baches a destiempo, pero siempre con el horizonte claro. Feliz de celebrar el cumpleaños juntos».

Ana Obregón, por su parte, no quiso desaprovechar la ocasión para felicitar a su hijo con unas emotivas palabras. La intérprete publicó en su cuenta de Instagram una bonita imagen del nacimiento de Álex en la que sale acompañada de su ex, Alessandro Lequio. «Siempre pensé que este momento era el más feliz de mi vida, tenías solamente 24 horas y llegaste para dar un significado a mi existencia. Me equivocaba. El momento más feliz de mi vida es hoy, cumples 27 años y has vuelto a nacer. Como a ti te gusta, sin dramatismos. Tu cumple el año pasado lo pasamos solos en un hospital en Nueva York. Recorrí Madison Avenue buscando velas y tarta que no pudiste comer ante un futuro incierto. Este año lo has festejado lleno de neutrófilos, mucho pelo, amigos que te quieren y mandándome fuera de casa para hacer un fiestón. Eres mi lección de vida. El guerrero sonriente, generoso, mágico y solidario. Te quiero infinito», escribía acompañando la tierna fotografía.

Desde que le detectaron la enfermedad, Álex Lequio ha sido muy optimista y ha demostrado ser un ejemplo de superación. Además, el hecho de contar con el apoyo y dedicación de su familia, le ha ayudado a afrontar de la mejor manera su tratamiento. Por eso, el joven quiere transmitir su fuerza a todos los enfermos de cáncer a través de un proyecto online que ha creado, en el que muestra la historia de otros pacientes que luchan día a día por superar la enfermedad.