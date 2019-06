Instagram Álex Lequio vuelve al hospital El hijo de Ana Obregón ha explicado su ingreso hospitalario: «Cualquier susto cuando estás en la zona de riesgo es un sustazo»

ABC Madrid Actualizado: 19/06/2019 14:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No ha sido un año facil para Álex Lequio, quien ha tenido que vivir un infierno después de que le diagnosticaran cáncer y tuviese que trasladarse a Nueva York para recibir tratamiento oncológico en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de la ciudad de los rascacielos.

Tanto el joven como sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, han llevado la situación siempre desde un plano muy respetuoso y no han dado grandes detalles de la enfermedad, pero la bióloga no ha podido evitar en numerosas ocasiones contar la «pesadilla» por la que estaba pasando su único hijo.

Hacía semanas que el empresario no daba avances sobre su enfermedad, hasta esta mañana cuando ha publicado una imagen en su perfil de Instagram desde el hospital. Sin embargo, el texto que acompañaba la publicación intentaba quitar hierro al asunto: «Suelo ser la personificación de la alegría con patas cuando toca visita espontánea al hogar de las batas-blancas y maquinitas-que-no-se-callan», ha comenzado diciendo.

«Sabéis que soy muy poco dramático cuando los contratiempos únicamente me conciernen a mi pero en esta ocasión me da mucha pena no poder estar apoyando físicamente porque el evento va de ayudar a otras personas. No es nada grave y mi familia está conmigo, pero me da pena y ya sabéis que cualquier susto cuando estás en la ‘zona de riesgo,’ es un sustazo y hay que hacérselo ver», ha escrito junto a la imagen de un monitor.