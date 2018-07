Instagram Álvaro Morata y Alice Campello ya son padres Casi un año después de darse el «sí quiero» en Venecia, la pareja ha sido padres primerizos de dos gemelos, Leonardo y Alessandro

El futbolistaÁlvaro Morata y la modelo Alice Campello ya son padres de dos preciosos gemelos. Los pequeños vinieron al mundo en el hospital veneciano de «Dell'Angelo». El futbolista ha dado a conocer el nombre de los pequeños: Leonardo y Alessandro. Morata no podía estar más feliz y orgulloso y ha compartido con todos sus seguidores una publicación en su cuenta de Instagram en la que se podía observar a los recientes padres muy sonrientes con los gemelos.

Morata a través de la publicación, le dedicaba unas dulces y sinceras palabras a Campello: «No tengo palabras para darte las gracias Alice, gracias por hacerme el regalo más bonito e increíble del mundo. Cada día desde que te conozco doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino, eres la piedra angular de mi vida. Estos meses has luchado como una leona, no puedo estar más orgulloso de ti; noches en el hospital, días deshidratada, días enteros juntos en la cama sin poder ni movernos... pero al final llegó el día, llegó y todo mereció la pena», comentó el futbolista.

A poco de terminar el partido disputado entre el Chelsea (equipo en el que juega Morata) y el Inter de Milán, el futbolista voló hasta Venecia, donde este domingo daba a luz Campello a los dos gemelos en un parto programado según informó el «Diario AS».

Durante la espera de la llegada al mundo de los dos pequeños, la pareja compartió numerosas instantáneas en las que dejaban ver cómo era el avance del embarazo y el cambio físico de Campello. La modelo a pesar del crecimiento de su barriga, no ha cogido a penas peso. Aunque la pareja no tuvo problemas en enseñar como llevaban el embarazo. Se han guardado para ellos algunos detalles como la decoración del cuarto de los gemelos.

A finales de 2017, la pareja anunció la feliz noticia de manera oficial a través de una bella instantánea en la que aparecía Morata besando la barriga de la modelo. Pero la felicidad de la pareja no se quedó ahí, el broche de oro lo puso la gran noticia de que no esperaban un hijo, sino dos.

Hace tan solo unas semanas, el delantero y la modelo celebraron su primer aniversario de boda surcando el mar mediterráneo, pasando por Croacia y Cerdeña. Ambos publicaron preciosas imágenes que dejaban ver el gran amor que les unía. También se dedicaron románticos mensajes: «Amar de verdad, para mí, es cambiar las prioridades por alguien, ponerlo antes que, a cualquier otra cosa en el mundo, estar todos los días, enorgullecerse, poner la felicidad del otro antes que la tuya y tener el deseo de sorpresa. Es saber cómo renunciar a lo que al otro le crea dolor. No es ver la vida de uno sin el otro, es ver a una persona bella incluso cuando está en su peor momento. Eres esto para mí y me muestras esto todos los días de mi vida. Me casaría contigo muchas más veces y siempre con la misma emoción. Te amo con TODO el corazón. FELIZ PRIMER ANIVERSARIO DE BODA AL AMOR DE MI VIDA», comentó la modelo en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que Campello lucía su anillo de bodas.