Jesulín se sincera sobre el estado de salud de su mujer, María Jesús Campanario La mujer del diestro pasó parte del verano ingresada en un centro psiquiátrico

Aunque parecía que los peores momentos del estado de salud de María José Campanario ya habían pasado, la mujer de Jesulín de Ubrique sufrió de nuevo una recaída el pasado mes de mayo. Varios medios anunciaban que había vuelto incluso a Sevilla para trabajar como odontóloga en la clínica, sin embargo tuvo que ser ingresada de urgencia como consecuencia de un fuerte episodio de fibromialgia.

Parecía que la mujer del diestro no levantaba cabeza, pues se pasó parte del verano ingresada en un centro psiquiátrico, concretamente en la Clínica El Seranil, situada en Benajarafe, Málaga. Para ella está siendo muy duro. En el último año ha tenido que ingresar en el hospital hasta en siete ocasiones. Lleva doce años luchando contra la enfermedad. «Tengo que ingresar cuando ya no puedo soportar el dolor de mil cuchillos sobre mi cuerpo», contó. Ha tardado mucho en saber que la padecía, ya que es una enfermedad de difícil diagnóstico y sin cura. «Las enfermedades reumáticas son complicadas, y básicamente lo que hacen cuando tengo una crisis es paliar el dolor», aseguró a la vez que contó que el mayor problema es que es intolerante a un «abanico muy amplio de analgésicos».

Esta semana su marido acudía al programa de televisión «Espejo Público» para promocionar su vuelta a los ruedos, momento en el que los priodistas han aprovechado para preguntarle sobre el estado de salud de su mujer. «Está en una fase buena y espero que sea por mucho tiempo», explicó el torero feliz. «Ella es una mujer súper preparada, habla cinco idiomas perfectamente. Se defiende muy bien en el extranjero, así que en cuanto empiece el otoño se reincorporará», aseguró.

Con respecto a su vuelta a los ruedos, el diestro afirmaba que no quería que sus hijos pequeños acudiesen a verle torear: «Me hace ilusión que me vean torear pero prefiero que no estén», confesó.