El impactante rapado de pelo de Mercedes Milá Esta mañana, la periodista ha sorprendido a sus seguidores con un impactante cambio de look

ABC Madrid Actualizado: 11/05/2020 14:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A mediados de marzo, cuando el gobierno italiano comenzó a decretar el cierre del país para evitar la propagación del coronavirus, Mercedes Milá se encontraba en Roma grabando su programa «Scott y Milá» (Movistar +). Entonces ni se imaginaba la tragedia que iba a desatar el Covid-19 en Italia y en España. Las medidas cautelares aplicadas por Giuseppe Conte, que entre otras cosas ha prohibido los vuelos entre el país transalpino y España, han procado que Mercedes Milá quede atrapada en la Ciudad Eterna.

Pese a todo, la periodista no pierde la sonrisa y esta mañana ha sorprendido a sus seguidores con un impactante cambio de look. Pese a que en Italia, al igual que en nuestro país, han comenzado un plan de desecalada en el que las personas pueden acudir a la peluquería -clausuradas desde que se decretara el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo- a través de una cita previa, Milá ha preferido no arriesgarse y ha decidido cortase el pelo ella misma en casa.

«¿A quién os recuerdo?» publica la televisiva en su cuenta de Instagram junto a cuatro imágenes en las que se ve el proceso de rapado al que se ha sometido. En pocos minutos, la publicación ha recibido de docenas de respuestas donde los seguidores opinan que con ese cambio de look radical se aprece a David Bowie, Clint Eastwood o a su propio hermano Lorenzo.