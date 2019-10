Hillary Clinton asegura que Meghan Markle es víctima de la prensa por cuestiones raciales La mujer de Bill Clinton sale en defensa de la Duquesa de Sussex y tacha de «despiadados» a los medios sensacionalistas

ABC Actualizado: 14/10/2019 11:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los Sussex contratan al «temido» abogado de los famosos

Después de la cruzada contra la prensa que han emprendido el Príncipe Harry y Meghan Markle con el «temido» abogado de los famosos, Hillary Clinton (71 años) ha salido en defensa de la exactriz y ha valorado las críticas que la mujer del nieto de Isabel II ha recibido por parte de los medios de comunicación tras su compromiso.

Además de declararse una fan incondicional de la Duquesa de Sussex, al igual que su hija Chelsea Clinton, la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos ha calificado –en una entrevista con «Sunday Times»– a la prensa de «despiada» por el trato hacia Meghan Markle. «Quiero decir que la forma en que ha sido tratada es inexplicable. Bueno, creo que la explicación es que ella es mestiza. Es una pena para todos», ha declarado Hillary Clinton durante la entrevista a la citada publicación.

Además ha agregado que cree también que se debe a su profesión anterior: «Creo también que es porque tuvo una carrera primero y tiene una voz que afortunadamente sigue usando. Cualquier persona que pueda romper el molde de lo que se había establecido y esperado, desafortunadamente, recibe críticas que no entiendo. Hemos visto este patrón repetidamente». Asegura no conocerla, pero le agradece que sigue persistiendo y luchando en lo que cree: «Que no se doblegue y que siga haciendo un trabajo que se siente llamada a hacer. Y le agradezco que tampoco esté dispuesta a ser intimidada».

No es la primera vez que Hillary Clinton habla sobre Meghan Markle. Tras la línea de ropa de la Duquesa de Sussex, la mujer de Bill Clinton le dedicó unas bonitas palabras en su cuenta de Instagram: «Estoy tan inspirada por cómo Meghan Markle está representando a EE.UU. en el Reino Unido y en el escenario mundial».