Gustavo González, detenido por espiar a famosos con la ayuda de un policía No es la primera vez que el fotógrafo es señalado por sus compañeros de profesión pues creen que este mira solo por sus intereses traicionando su confianza

Madrid Actualizado: 24/10/2018 14:12h

El idilio extramatrimonial que mantuvieron durante ocho años María Lapiedra y Gustavo González se convirtió en el culebrón del momento. Desde ese momento, la pareja no ha dejado de copar titulares de la prensa rosa. Parece que la historia ha sido ideada por un guionista de telenovelas. Hacía mucho tiempo que una relación de amor y desamor no ofrecía tantos buenos y malos momentos, según se mire. Desde el principio han enganchado a la audiencia con sus intrigas, lamentos y desengaños. Su historia es la comidilla de muchas reuniones entre amigos. No es de extrañar, su romance da para mucho y parece que los secretos nunca terminan.

Esta semana, la revista «Lecturas» ha amanecido con la exclusiva de la detención del paparazzi por espiar a famosos. Según informan en un amplio reportaje, una investigación indica que Gistavo conseguía, presuntamente, información sobre famosos a través de un policía. Al parecer, el fotógrafo utilizaba al agente para conseguir información sobre algunas de las caras más conocidas del panorama nacional. De ser cierto, podría enfrentarse a una pena de hasta cuatro años de cárcel por revelación de secretos.

Según asegura la publcación, el colaborador de «Sálvame» fue arrestado el pasado 3 de octubre en la casa que María Lapiedra tiene en Lleida y su novia acabó hundida y entre lágrimas cuando vio a su pareja esposado y llevado a Madrid. Mientras que la colaboradora se derrumbaba en su declaración frente a los juzgados, su exmujer Toñi entregó a las autoridades todos los ordenadores y dispositivos electrónicos de la casa.

No es la primera vez que el fotógrafo es señalado por sus compañeros de profesión pues muchos creen que este mira solo por sus intereses traicionando su confianza y vendiendo información off de record para ganar dinero.