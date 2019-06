El Duque de Edimburgo cumple 98 años: así le felicita la Familia Real británica

Felipe de Edimburgo cumple este lunes 98 años. El marido de la Reina Isabel II decidió finalizar su vida pública en el año 2017, desde entonces apenas ha realizado apariciones oficiales.

La última vez que se vio al Duque de Edimburgo fue hace un mes en la presentación de su bisnieto, Archie Harrison. Muchos esperaban que estuviese presente en el desfile «Trooping The Colour», la celebración oficial del cumpleaños de la reina. Sin embargo este no acudió y en su lugar estuvo el primo de Isabel II, el Duque de Kent.

La Familia Real británica para felicitar al Duque de Edimburgo, que pasa su retiro en Sandringham, ha escogido sus perfiles oficiales de las redes sociales y ha compartido una serie de publicaciones con instantáneas del homenajeado.

En primer lugar, el Príncipe Carlos y su mujer, la Duquesa de Cornualles, quisieron felicitarle con una fotografía de 1951 en blanco y negro, en la que puede verse a padre e hijo de la mano.

Happy 98th Birthday to HRH The Duke of Edinburgh. #HappyBirthdayHRH



A two-year-old Prince Charles holds The Duke’s hand after greeting his father following his return home from a trip to Malta in 1951. pic.twitter.com/uTsmQ0TBHv