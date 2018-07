La familia Obama al ritmo de Beyoncé

A pesar de que desde hace más de un año Barack Obama dejó el despacho oval, el expresidente estadounidenseha continuado con su apretada agenda asistiendo a congresos, conferencias y reuniones con líderes políticos, entre otros muchos eventos. Sin embargo, esto no le ha impedido disfrutar de su tiempo libre para realizar otras actividades como disfrutar de unas vacaciones en Madrid o ir a conciertos.

Este fin de semana se le pudo ver en el concierto protagonizado por Beyoncé y Jay-Z. El expresidente junto a su mujer Michelle Obama se dejaron llevar por la música y el griterío, hasta darlo todo al ritmo de «Queen B», apodo que los fans han puesto a la artista. Los movimientos de la familia Obama captaron todas las miradas de los asistentes, ya que mostraron sus mejores pasos de baile al ritmo de la estrella internacional.

President Barack Obama and First Lady Michelle Obama living their best lives.



STUNT ON THEM POTUS AND FLOTUS!!#Beyonce#JayZ#OTRIIpic.twitter.com/UeqcjuOPeF