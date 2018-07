Éxito y ansiedad, los sentimientos que ha generado la fama en las chicas de «Operación Triunfo» Ana Guerra, Amaia, Aitana y Miriam confiesan las dificultades a las que se han enfrentado tras su paso por el programa

Madrid Actualizado: 22/07/2018 19:10h

Ana Guerra, Amaia, Aitana y Miriam son las exitosas concursantes de la última edición de «Operación Triunfo». Su paso por el programa marcó un antes y un después en la vida de todas ellas. Las cuatro han buscado un hueco en sus apretadas agendas para poder realizar un reportaje en la revista «Cosmopolitan» y hablar de como el huracán de «OT» ha sacudido sus vidas.

«Lo pasé un poco mal. Tuve ansiedad y es ahora cuando estoy aprendiendo a valorar todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Desde hace unas semanas he notado un cambio en mí», reconoce Miriam Rodríguez, apodada como la «leona» por su pelo y su carácter. La cantante disfruta de su exitoso single «Hay algo en mí», para la serie «Vis a Vis» en la que ahora formará parte del elenco.

Amaia y Aitana, ganadora y finalista respectivamente, son las participantes que más interés y curiosidad han causado en el público, en parte, por sus historias de amor. Amaia y Alfred comenzaron su relación durante el mismo concurso, mientras que Aitana y Cepeda al salir de la academia. Estos romances han sido seguidos durante toda la edición por el canal 24 horas, por lo que Aitana entiende que es «normal» que los seguidores del programa les presten tanta atención a estos aspectos de su vida. «La gente nos veía hablando de nuestra vida personal, por eso comprendo que ahora quieran seguirnos la pista, pero la verdad es que me gustaría que se interesasen más por mi música que por otras cosas», expresaba la catalana que va a sacar su primer single, «Teléfono», el 27 de julio.

🇨🇭 Una publicación compartida de Cepeda (@cepeda_ot2017) el 14 Jul, 2018 a las 8:56 PDT

Aunque la vida privada de Ana Guerra también ocupa muchos titulares. Desde la polémica entrevista con «Amigas y conocidas», donde las tertulianas criticaron la «excesiva exposición de la joven» en las redes sociales, hasta su ruptura con el cantante Jadel. «Este ritmo requiere mucha intensidad emocional y me da miedo normalizarlo. Por eso cada vez que me subo a un escenario me lo tomo como si fuera la última vez. A día de hoy llenamos estadios, eso no suele ocurrir… Y encima con un público tan generoso», explicaba la cantante para «Cosmopolitan».

De todas ellas la que más lucha contra las desigualdades es la ganadora de la edición, Amaia Romero. No le da miedo ser juzgada y aboga por la libertad de la mujer, mostrándose como un claro ejemplo de feminismo. «Desde que tengo opinión, soy feminista. Es mi mentalidad, quizá influida por mi familia porque me ha educado así, con mucha libertad. Pero voy con pies de plomo porque todos tenemos integrados minimachismos, y me da pavor reproducirlos sin darme cuenta. Hay mucho trabajo que hacer y muchas cuestiones que reivindicar», sentenciaba la joven.