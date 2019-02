El encuentro paranormal de Isa Pantoja con Paquirri Kiko Rivera ha contado el episodio de su hermana y ha asegurado que le gustaría hablar con su padre

Kiko Rivera no pasa por su mejor momento en la casa de «Gran Hermano» después de conocer que está nominado esta semana. Tampoco se encuentra muy animado ni con fuerzas suficientes para continuar en el programa, excepto por su mujer, Irene Rosales,que es su único apoyo en Guadalix de la Sierra.

«Tengo unas ganas de irme horrorosas. Me han venido los demonios a la mente, tía. Y porque está esta (haciendo referencia a a su esposa), si no me hubiera ido ya. Si se diera el caso que yo me tengo que ir y mi mujer se queda aquí, eso me tiene a mí en vilo», dijo.

Tras dos meses en la casa, el hijo de Isabel Pantoja ha llegado a desvelar que hasta echa de menos a su hermana, con la que ha mantenido en los últimos tiempos una relación bastante tensa. Además ha contado un episodio paranormal de Isa Pantoja con el fallecido Paquirri.

«Mi hermana no quería entrar en una estancia porque decía que estaba ahí el hombre que le hacía reír por la noche. Cuando le preguntamos por ese hombre, ella se acercó a un cuadro donde está mi padre y señalándole dijo: 'Ese es el hombre que me hace reír por la noche, lo único que no se le ve los dientes'», ha contado Kiko Rivera.

Un hecho que le ha llevado a reconocer que también le gustaría hablar con su padre, fallecido el 26 de septiembre de 1984 en Pozoblanco. Juan Miguel se ha ofrecido para poner en contacto al hijo de Isabel Pantoja con el torero.