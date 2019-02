Un nuevo mazazo para Isabel Pantoja Parece que la cantante no levanta cabeza en los últimos meses

Son pocos los días en los que no se habla de la familia Pantoja que, en los últimos meses, ha tenido que enfrentarse a un sinfín de problemas: las tensiones con Chabelita, el robo de Cantora, los problemas con las drogas de Kiko Rivera, la cancelación de la gira de Isabel Pantoja por Latinoamérica...

Por si no tuviesen suficiente con todos esos problemas, la más grande ha tenido un nuevo revés: el juez ha desestimado la demanda que interpuso contra las Mellis por vulneración del derecho al honor y a la intimidad.

Raquel y Bibi aseguraron que había un acoso por su parte hacia Dulce Delapiedra, la exniñera de la familia. «Isabel Pantoja discutió con Dulce y llegado un punto le dijo que fuera con cuidado porque la podía arrastrar escaleras abajo... Le hablaba muy mal, nosotras estábamos delante. Y Dulce se ha volcado con la niña al cien por cien», dijeron en una entrevista.

Tras esto, Isabel Pantoja no dudó emprender acciones legales contra las Mellis y solicitar el pago de una jugosa cuantía como multa: 350.000 euros. Pero, según ha informado «El programa de Ana Rosa», el Ministerio Fiscal ha pedido la desestimación de la demanda. Una noticia que ha debido de caer como un jarro de agua fría en Cantora, pues parece que nada sale bien desde hace meses.

Meses convulsos

Después del robo que sufrió en Cantora, que solo fue la gota que colmó el vaso, salieron a la luz unos audios de Isabel Pantoja a su amigo Pedro Torres, en los que se desprendía el verdadero estado anímico de la cantante. «Pedro estoy hecha polvo, te agradezco mucho que me hayas mandado estos mensajes. Me cuesta respirar, porque yo he sido y sigo siendo una buenísima persona y he sido con ella esplendidísima. Yo esto lo arreglaré de mujer a mujer», se podía oír en la grabación que reproducía el programa «Sálvame». Y añadía: «Mi corazón ya no es el mismo, ni yo soy la misma Isabel. El daño ha sido muy malo».