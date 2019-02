El duro reproche de Ana Obregón a Alessandro Lequio por la enfermedad de su hijo La actriz y presentadora ha acudido a un evento este jueves en el que ha explicado la evolución de la enfermedad de Álex Lequio y ha narrado su experiencia en Estados Unidos

Siempre han dado una imagen de frente unido y de familia bien avenida, pese a que su relación no terminó de cuajar. Con el cáncer de su hijo Álex, Ana Obregón y Alessandro Lequio hicieron más piña que nunca. Hicieron las maletas y se fueron a Estados Unidos para que su pequeño recibiese tratamiento oncológico en uno de los centros de referencia: el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York.

Pero mientras que la bióloga no se movió del lado de su hijo durante meses hasta que regresaron a España, el colaborador televisivo del « El programa de Ana Rosa» iba y venía cuando la familia y los compromisos profesionales se lo permitían. Una situación que a Ana Obregón le hubiese gustado que fuese bien distinta.

«Me hubiera gustado que estuviera más tiempo para acompañarme porque estaba muy sola y además llevaba ese estrés interior que no puedes mostrar a la persona que tienes al lado, que es tu hijo, y tienes que estar todo el tiempo sonriendo, pero bueno…», ha dicho en un evento de productor gourmet este jueves a la revista «Lecturas».

Para ella, la estancia en Estados Unidos fue un infierno. En la ciudad de los rascacielos «tocó fondo», se sintió muy sola y conoció la «profundidad más oscura que existe». Pero pese a sus palabras y sus sentimientos, la actriz termina diciendo que cada uno es cómo es y que no le echa nada en cara. Asegura que no quiere problemas ni que sus palabras sean malentendidas: «No ha habido enfado ni por parte de Álex. Cada uno es de una forma, yo no le echo nada en cara».

Aunque no tiene mala intención, seguramente sus palabras no sean bien recibidas por el que fue su pareja durante cuatro años. Su relación se terminó en parte por las disputas y la presión de Antonia Dell'Atte, de la que el conde aún se estaba separando cuando conoció a Obregón en 1990.