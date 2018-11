Sálvame ¿Dónde está Dulce Delapiedra? Saltan las alarmas por su desaparición Desde el pasado 2 de noviembre la familia de la niñera del clan Pantoja no sabe nada de ella. María Patiño hizo un llamamiento en directo para que la exconcursante de «Supervivientes» aparezca

ABC

Máxima preocupación en la familia de Dulce Delapiedra, conocida niñera de Isa Pantoja. Este jueves, María Patiño hacía saltar las alarmas desde el plató de «Sálvame» hante la desaparición de la que fuera empleada del hogar de Isabel Pantoja y exconcursante de «Supervivientes».

«Tengo que hacer un llamamiento. No quiero ser alarmista. Dulce, te están buscando. Hay muchísima gente de tu entorno muy preocupada. Por favor, te suplico que cojas el teléfono. Te llevan buscando desde hace unos días. No con ninguna intención, de verdad», dijo la colaboradora.

La última vez que se vio a la niñera fue el 2 de noviembre. «No pretendo que me contestes a mí. Van a ir a tu casa, si estás abre la puerta. Hay gente muy preocupada. Voy a intentar llamarte, cógeme el teléfono, te lo suplico. si alguien sabe algo que me lo diga porque hay un entorno muy cercano a ella que no saben nada», añadió Patiño.

Delapiedra no está pasando su mejor momento tras el tenso enfrentamiento que vivió con la tonadillera mientras Isa Pantoja estaba en «GH VIP». De hecho, parece que la relación con Chabelita se ha enfriado, dejando muy tocada emocionalmente a Dulce.

Parece que el hecho de que Chabelita ni siquiera le coja el teléfono, cuando ella ha estado trabajando para la joven como niñera de Albertito, el hijo de Isa y Alberto Isla, ha sido demasiado para Delapiedra, quien este año pasó de querer alejarse del clan Pantoja para volver con su familia a Barcelona a acudir regularmente a los platós de Telecinco para defender a «su niña».