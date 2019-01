El desesperado intento de frenar el acoso contra las duquesas de Sussex y Cambridge Un trabajador del palacio real informó de que el abuso había alcanzado su punto más álgido en verano: «Comentarios violentos, racistas, amenazadores y abuso»

El acoso de los usuarios a través de internet a las duquesas de Sussex y Cambridge, mujeres de los Príncipes Guillermo y Harry de Inglaterra, ha llegado a tal punto que desde el Palacio de Kensington han pedido ayuda a las grandes compañías de redes sociales para poder solucionar el problema.

«El personal del palacio pasa varias horas a la semana lidiando con comentarios viciosos y amenazadores, incluidos abusos sexistas y racistas, publicados en plataformas de redes sociales», comentó una fuente anónima para el diario «The Mail on Sunday».

Durante la gira de los duques de Sussex en Nueva Zelanda el año pasado, un usuario escribió junto a un video de la pareja: «Pronto seré yo quien esté al lado de Harry, y Meghan se habrá ido», junto a al icono de un cuchillo de cocina. Otras publicaciones acusaban a la exactriz de blanquear su piel y la calificaban de «vulgar».

Una fuente que trabaja en el palacio real informó de que el abuso hacia las dos duquesas había alcanzado su punto más álgido el verano pasado. «Tenemos estándares básicos sobre los comentarios analizando el lenguaje violento, racista, amenazador y el abuso. No eliminamos los comentarios que son solo críticos con un miembro de la familia real, porque las personas tienen derecho a opinar». Sin embargo sí que trabajan por eliminar todos aquellos comentarios duramente ofensivos: «Las plataformas de redes sociales, en particular Instagram, han sido muy útiles y proactivas al proporcionar herramientas para gestionar esto. Hay todo tipo de frases abusivas que puedes prohibir para que no aparezcan», asegura.

La conocida revista del corazón «Hello!» ha apoyado esta causa con una campaña para promover la bondad y la educación en redes sociales. Bajo el hashtag #HelloToKindness, el editor de la publicación pretende calmar las aguas entre las dos duquesas: «Para nosotros no es aceptable enfrentar a dos mujeres ni publicar los comentarios abusivos, amenazantes, racistas o sexistas», además que «no es aceptable atacar a otros usuarios solo porque no están de acuerdo contigo».

Ninguno de los matrimonios tienen perfiles en redes sociales. La única que tuvo fue la duquesa de Sussex, quien cerró sus cuentas personales hace poco más de un año, cuando aún era la prometida del Príncipe Harry. «La señora Markle está agradecida con todos los que han seguido sus cuentas en redes a lo largo de los años. Sin embargo, como no ha usado estas cuentas durante un tiempo, ha tomado la decisión de cerrarlas», en relación a las redes sociales y a su blog de estilo y tendencias, llamado «The Tig».