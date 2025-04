La desconocida petición de Rocío Carrasco a Alba Carrillo: «No es un ogro»

Desde que Alba Carrillo coincidió con Rocío Carrasco en «Hable con ellas», la exmujer de Feliciano López se ha convertido en una de las grandes amigas y defensoras de la hija de Rocío Jurado . Una relación, al igual que las del resto de Rociíto, que se ha caracterizado por una gran discreción, pues es de sobra conocido que la ex de Antonio David Flores se rodea solo de personas de máxima confianza, a quienes ha pedido por activa y por pasiva que no se pronuncien sobre el conflicto familiar por el que no se habla con sus hijos y su familia desde hace años.

Alba Carrillo ha sabido, a diferencia de las Campos, mantener en secreto todo lo relacionado con el intrigante conflicto familiar hasta la fecha, pero no ha podido evitar salir en su defensa en una de sus últimas apariciones públicas después de que Fidel Albiac fuera acusado de estar filtrando las informaciones que amenazan con dinamitar el matrimonio de Antonio David y su actual mujer, Olga Moreno .

En las últimas semanas se ha acusado a Rocío Carrasco y su marido de utilizar a sus amigos para que hablen por ellos en televisión sobre lo que a ellos les interesa. Pero nada más lejos de la realidad. «Todos queréis dar una imagen de Rocío como si fuera un ogro y no lo es . Se hablan las cosas y ya está», ha dicho Alba Carrillo este lunes en «Viva la Vida», donde ha asegurado que el matrimonio trata por todos los medios de mantenerse alejado del foco mediático. Así, la modelo ha desvelado la única petición que le ha hecho su amiga con respecto a estos temas: «Rocío nunca me ha dicho que yo diga o deje de decir, lo único que me ha pedido es que yo no me lleve disgusto y que no entre en cosas que me puedan traer problemas. Rocío protege a los amigos que damos la cara por ellos».

Con relación a su íntima amiga, Rocío Carrasco, Carrillo contó hace unos meses que con ella «no hablo de eso. No es un tema que nos interese. No hablamos de historias chungas, no nos regocijamos en la pena» y asegura que está «a muerte con ellos», en relación a la hija de la cantante y su marido Fidel Albiac. «El silencio de Rocío es un acto de amor hacia sus hijos y no exponerlos. Antonio David se tendría que haber ahorrado cosas que contó».