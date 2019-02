Dakota Johnson confiesa que sus problemas hormonales le están «arruinando la vida» La hija de Melanie Griffith y Don Johnson no puede acostumbrarse a lo que sucede cada mes con su cuerpo

Ser una estrella de Hollywood no te libra del más mortal de los problemas, pese a la creencia extendida de que sus vidas son perfectas, como así refleja con sus palabras Dakota Johnson (29 años). La actriz acaba de reconocer que tiene un problema que le está «arruinando la vida» en una entrevista reciente. En una entrevista reciente, la protagonista de «Cincuentas sombras de Grey» ha confesado que sufre mucho mensualmente con los cambios hormonales.

«Si soy sincera, mis cambios hormonales durante el ciclo menstrual están arruinando mi vida. Cada mes. Es increíble. No puedo controlarlo», ha dicho la hija de Melanie Griffith y Don Johnson para la revista «InStyle».

Para ella esa situación es una auténtica «locura»: «Cada vez, estoy totalmente escandalizada por lo que le sucede a mi cuerpo y mi cerebro. Mis pechos se ponen como ocho veces más grandes. Realmente es algo traumático y sucede cada mes. Simplemente no puedo acostumbrarme a eso».

Este no es su único problema. Con motivo de esos cambios, no sabe que método anticonceptivo tiene que usar: «Es realmente muy loco. También es muy difícil averiguar el tipo de control de natalidad que debo usar, y si es incluso saludable». Cree que es importante tener una mejor educación sexual y reproductiva.

Por eso participa activamente en la iniciativa Global Citizen: «¿Cómo no llenar nuestro cerebro de productos químicos para sentirte bien? Es algo increíble. Realmente me gustaría entender y poder manejar las cosas un poco mejor, saber qué está sucediendo en mi cuerpo y saber qué me estoy poniendo».