Las redes sociales se han vuelto todo un altavoz para las causas sociales y más cuando su uso viene de mano de los famosos. Esta vez ha sido Rihanna quien ha usado su influencia para hacer un llamamiento a la solidaridad en general y, concretamente, al primer ministro holandés, Mark Rutte, y a la ministra de Ayuda al Desarrollo, Sigrid Kaag.

La cantante de Barbados ha solicitado 100 millones de dólares - unos 87 millones de euros- para ayudar a mejorar la educación de los niños con bajos recursos económicos. La manera de la que lo ha hecho ha sido a través de la plataforma Twitter.

«Se que Holanda deseaba mostrar su apoyo a la educación a escala global desde el pasado febrero, así que me encantaría lograrlo ahora. ¿Donarían 100 millones de dólares a "Global Partnership for Education", durante el festival organizado por Global Citizen, el próximo 29 de septiembre? ¡Gracias!», escribía Rihanna.

Hi @SigridKaag@markrutte@MinPres! I know that the Netherlands wanted to pledge to support global education back in February, so I'd love if you joined me now! Will you provide $100M to @GPforEducation on Sept 29 at the @GlblCtzn Fest? Dank je! @claralionelfdn 🇳🇱📚 — Rihanna (@rihanna) 20 de agosto de 2018

La respuesta no se hizo esperar, la ministra holandesa Kaag respondió casi de inmediato explicando las medidas que iba a llevar su país. «Hola Rihanna. Lo que dices es música para nuestros oídos. Holanda apoya la educación, y lo hará público en Nueva York el mes que viene. Espero verte allí. Echa un vistazo también a nuestra nueva política sobre la importancia de la educación», escribió la ministra y añadió un enlace con la documentación. Mark Rutte no respondió a la de Barbados, pero no es un gesto de extrañar debido a que no actualiza las redes sociales desde octubre

Rihanna es una mujer muy solidaria como ha demostrado en numerosas ocasiones. Creó la Fundación Clara Lionel, en honor a sus abuelos, donde se incluyen programas oncológicos y educativos. Además, ha donado dinero en numerosas ocasiones como 100.000 dólares al banco de alimentos abierto tras el huracán Sandy de 2012, en Haití.