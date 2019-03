El cumpleaños más angustioso de Malú A la artista le está pasando factura su posible romance con Albert Rivera, líder de Ciudadanos

Malú cumple este 15 de marzo 37 primaveras. Una fecha tan especial que no se sabe cómo ha decidido celebrar pues desde que saltase a la luz su supuesta relación con Albert Rivera, la cantante ha desaparecido. Y es que este día resulta un tanto atípico, ya que es su primer cumpleaños después de que comenzase a protagonizar los titulares de la prensa rosa, algo a lo que no está acostumbrada.

La vida de la cantante ha dado un giro de 180 grados en las últimas semanas, pasando de ser una artista de éxito a convertirse en una de las famosas más buscada en España. Y es que a Malú le está pasando factura su posible romance con el líder de Ciudadanos y está teniendo un postoperatorio del tobillo más duro de lo que ella había podido imaginar. La cantante no se atreve a pisar la calle y no ha recibido ninguna visita más que la de su progenitora, Pepi Benítez. El único miembro de la familia que se ha pronunciado a pesar de no haberlo hecho jamás, pero no tuvo más remedio que contestar a los reporteros que hacen guardia desde hace días a las puertas del domicilio de su hija. Algunos apuestan a que la cantante estaría pensando incluso mudarse de casa. Mientras tanto, mantiene las persianas bajadas. Tanto hermetismo ha provocado que salgan a la luz detalles de la personalidad de la cantante que la describen como una mujer con mal carácter, aunque otros lo achacan a su timidez.

La cantante no tenía conciertos programados, ni tampoco participaba en ningún programa de televisión, por lo que su supuesta retirada de la vida pública ha sido más una suposición que otra cosa. Todo cambió ayer cuando Malú no se presentó en los premios Cadena Dial, celebrados en Tenerife. Una ceremonia a la que la artista había marcado como cita ineludible hasta este año. Tal como han informado desde su discográfica, Sony Music, la ausencia de Malú se debe únicamente a sus problemas de recuperación tras la operación de tobillo.

Tampoco parece que el impacto mediático del idilio haya tenido efecto a corto plazo en la formación naranja. Según la última encuesta del CIS en intención de voto, el PP recuperaría la segunda posición a costa de Ciudadanos.