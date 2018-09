Carlos de Inglaterra, un príncipe de portada: el heredero protagoniza el último número de «GQ»

No es habitual ver a un miembro de la Familia Real británica ante los medios de comunicación, no digamos ya en una portada. Por eso, ha sido toda una sorpresa que Carlos de Inglaterra sea el protagonista absoluto del último número de «GQ» en Gran Bretaña.

El heredero al trono, de 69 años, aparece con un traje, pajarita, flor en la solapa y pañuelo de cuadros en el bosillo, en una fotografía firmada por Matthew Brookes. Las imágenes acompañan una entrevista hecha por el director de la revista, Dylan Jones, quien le ha entregado el reconocimiento como «Hombre del Año» por su vida dedicada a la filantropía.

El Príncipe Carlos recibió el premio en un acto al que, cabe destacar, acudió sin seguir el protocolo en cuestión de vestimenta, con traje y corbata. «Quiero disculparme por estar vestido de forma incorrecta. Cuando me comunicaron la entrega del premio pensé que era algún tipo de premio de moda mal merecido. En cuestiones de moda soy como un reloj parado, voy correctamente vestido una vez cada 25 años», aseguró el hijo de Isabel II.

“I have always believed that living on a finite planet means we have to recognize that this puts certain constraints and limits on our human ambition in order to maintain the viability of the planet.”



