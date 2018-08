La cara oculta de Aneth, la íntima amiga de Chabelita Pantoja La joven es conocida en Chile por ser reportera en un programa de televisión. Será quien defenderá a la hija de la tonadillera durante su paso por el reality en el caso de confirmarse su participación

Madrid Actualizado: 30/08/2018 17:08h

Chabelita Pantoja será uno de los grandes fichajes estrella de la nueva edición de «GHVIP», en el caso de que la noticia se confirme. Su ruptura con Alberto Isla, su nuevo romance con Omar Montes o el desorbitado caché que podría cobrar en la casa de «Gran Hermano» la han convertido en la estrella del verano, entre otras muchas polémicas que ha protagonizado a lo largo de estos tres meses.

En el caso de que la hija de la tonadillera participase en el programa probablemente su defensora ser Aneth, amiga íntima de Chabelita desde hace dos años. Se trata de una joven peruana conocida por ser blogger en su país y participar como colaboradora en un programa de televisión.

Ha sido el gran apoyo de Chabelita en los últimos meses, como dan cuenta sus respectivas cuentas sociales. Con ella ha vivido su ruptura con Alberto Isla, padre de su hijo, y, posteriormente, también la de Alejandro Albalá.

Sin embargo, la fama de la joven no es que sea muy positiva en su país. Varios rostros conocidos no opinaron nada bueno sobre la joven, asegurando en «Sálvame» que solo quiere ser famosa. Afirman que no sería la primera vez que Aneth busca llegar a la cima del estrellato y pagaría cualquier precio para conseguirlo, además añadían que lo más seguro era que vendiese a Chabelita para conseguir un mayor protagonismo.

Misma opinión que tiene el actual novio de Chabelita, Omar Montes, que la acusa de estar vendiendo a su amiga por detrás mientras la defiende delante de las cámaras. Amigos del joven cantante aseguran tener pruebas suficientes que demuestran que Aneth está vendiendo a su amiga. Por el momento se han quedado en simples acusaciones y ninguna prueba ha salido a la luz.