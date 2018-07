Camilla de Cornualles, primera 'royal' en pisar las cocinas de «Masterchef»

Los tiempos cambian y los 'royals' se acomodan a ello. Ya no es extraño encontrarse a Rania de Jordania o Magdalena de Suecia en Instagram, no digamos ya a Catalina de Cambridge o Mary de Dinamarca vistiendo de Zara. Pero Camilla de Cornualles ha roto una frontera más con su presencia en «Masterchef».

La esposa de Carlos de Inglaterra acudió al plató de la versión australianay dejó atónitos a los participantes, quienes no se creían que tenían ante sus ojos a la mismísima duquesa de Cornualles. Allí, Camilla se descubrió como una auténtica amante de la cocina, además de aconsejar a los concursantes con su prueba, en la que tenían que preparar un menú para el hijo de Isabel II.

«Al príncipe de Gales le encantan los productos locales, sobre todo el queso. Es muy fan del queso. También le gusta todo lo que lleve huevos. Si le añadís cualquier verdura, mejor», explicó la duquesa, quien tras varias décadas de amor conoce como nadie los gustos del heredero al trono británico.

The Duchess of Cornwall gives us the heads up on what His Royal Highness, The Prince Of Wales likes to eat and what *not* to do in a canapé 👌 @ClarenceHouse@crispycrackling#MasterChefAUpic.twitter.com/0eOZZeqxfn