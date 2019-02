Aurah Ruiz insinúa que Jesé Rodríguez se avergüenza de su hijo La exconcursante de «GH VIP 6» ha mostrado cómo es un día cuidando de su hijo Nyan, enfermo desde que nació

ABC Madrid Actualizado: 22/02/2019 19:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La continua batalla entre Aurah Ruiz y su expareja, Jesé Rodríguez parece no terminar nunca, sobre todo en lo que respecta al cuidado de su hijo Nyan. El pequeño nació con una enfermedad y necesita estar vigilado las 24 horas del día.

Durante la participación de Aurah en «GH VIP», los espectadores pudieron conocer un poco más acerca de las dificultades que atraviesa como madre, aunque no llegó a explicar cuál es la enfermedad que padece su bebé. Además, la ex de Suso abandonó temporalmente la casa para ir a los juzgados por la custodia del pequeño.

Pues bien, a pesar de que sus padres han intentado mantener a su hijo al margen de la opinión pública, Aurah ha roto su silencio y ha grabado un vídeo para el canal «Mtmad» en el que ha mostrado su día a día con Nyan a su cargo y ha aprovechado para lanzar un dardo envenenado al futbolista.

En la grabación del vídeo no aparece el rostro del menor, pues ambos firmaron un pacto tras su separación. «El padre y yo decidimos que su cara no fuera pública. Mientras que él enseña a sus otros dos hijos, este parece que le moleste», dejó caer visiblemente resentida.

La enfermedad de su hijo no es diabetes, explicó por fin: «Es mucho más compleja, mucho más grave. Una enfermedad sin cura y que vive y vivirá siempre con nosotros». Esta patología congénita hace que Nyan sufra bajadas de azúcar muy severas.

Esta nueva entrega de «Original Aurah» muestra cómo son los cuidados intensivos que requiere el pequeño: «Nyan come por la barriguita. No puede estar en una ayuna continua. No puedo hacer mucho ruido porque si se despierta todo se vuelve peor. Los biberones se los tengo que dar por la barriguita con una jeringa. Es una putada. Atención las 24 horas», confiesa. También ha explicado que este proceso se repite poco rato después porque, si fuera así, «entraría en coma y podría morir».