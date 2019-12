Alba Díaz y Javier Calle ponen fin a su relación: el motivo de la ruptura La hija de Vicky Martín Berrocal anuncia la noticia a través de sus redes sociales y envía un mensaje al empresario

ABC Madrid Actualizado: 02/12/2019 12:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz «El Cordobés», ha hecho pública su ruptura con Javier Calle, quien ha sido su pareja durante un año. «Este hombre es de las personas más importantes de mi vida, la persona que más me ha cuidado, que más me ha entendido, que me ha ayudado a ser mejor cada día, la que ha marcado un antes y un después en mi vida. Me ha hecho creer, crecer y vivir como nadie. Me ha dado tanto en tan poco...», comienza el texto en el que se abre en canal para aclarar los motivos de su ruptura.

Según han querido dejar ver públicamente, se trata de una ruptura modélica tras la que ambos han querido demostrar el amor que aún se profesan el uno al otro pero que ha llegado a su final: «Me duele pero a veces hay que sacrificar». Y es que la «influencer», de 19 años, entiende que debido a su juventud aún le queda mucho por experimentar y este ha sido el motivo por el que ha decidido poner fin a su romance: «Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi. Siento que soy un bebé y que tengo toda la vida por delante para pegarme la hostia y volver a levantarme y que tengo que volar y convertirme en quien quiero ser».

Además, antes de finalizar ha puntualizado que, aunque no debe explicaciones a nadie, publica este mensaje para que los rumores no empañen algo «tan bonito» como lo que ellos han tenido. Y lo hace por todas aquellas personas que rumorean que han roto por una infidelidad o por otros motivos: «Quien quiera inventar que lo haga. Yo se mi verdad y yo se que este hombre es la persona que más me quiere y me respeta del mundo». E insiste: . Que tenga seguidores o sea la hija de quien soy no me quita derechos ni debe ser razón para inventar e intentar hundirme la vida».

El empresario, por su parte, ha comentado la publicación de su exnovia, corroborando sus palabras: «Una vida entera por delante llena de etapas por descubrir. Sin duda me vas a tener siempre aquí para todo lo que necesites, igual que sé que yo te tendré a ti. Esto tan bonito que hemos vivido será para toda la vida. Gracias por tanto, pequeña mía. Te quiero, pero de verdad. Cuando esa palabra se dice de verdad, notas el alma».

Comienzo complicado

El final modélico de la relación contrasta mucho con el comienzo de la misma. Cuando Alba Díaz y Javier Calle comenzaron a salir él estaba casado con Coki Pareja Obregón, con quien había contraído matrimonio tan solo un año antes. A esta polémica, también se sumaron en su momento las críticas por la diferencia de edad entre ambos, ya que el empresario tiene 13 años más que ella. No obstante, la familia de la joven le recibió sin reparos y aceptó una relación que ha sido breve pero muy intensa.