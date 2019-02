Aitana y Miguel Bernardeau ya no esconden su amor La pareja se ha vuelto inseparable y la «triunfita» ha acompañado al actor al próximo rodaje de «Élite»

A pesar de no haber confirmado su relación de manera oficial, cada vez son más las veces que Aitana y Miguel Bernardeau se dejan ver juntos, y es que se han vuelto inseparables. En esta última ocasión, la «triunfita» ha acompañado a su novio al rodaje de la próxima temporada de «Élite», de Netflix.

Según la revista «¡HOLA!», que ha publicado algunas instantáneas de la «cita», ambos llegaron juntos en un coche rojo al lugar del rodaje. Ella, vestida con «crop top» a rayas blancas y negras, unos vaqueros ajustados y unas deportivas blancas de plataforma (muy habituales en sus «looks» y en el de numerosas celebridades).

Parece que la relación va viento en popa, y es que otra de las señales más significativas que la confirman son las declaraciones de la madre de Bernardeau. La actriz Ana Duato, aseguró que le encanta Aitana y que «es divina».

En el ojo del huracán

Parece que la pareja no ha dejado que su felicidad se empañe por la polémica que la cantante protagonizó esta semana cuando salió a la luz su posible distanciamiento con su compañera y amiga Ana Guerra. Se afirma que el motivo de la disputa respondería a un lío entre la canaria y el gallego del que Aitana no estaba al tanto y que, al enterarse, cortó toda relación.

La catalana se encontraba en México por motivos profesionales cuando se conoció la noticia pero a su llegada al aeropuerto de Madrid, no pudo ocultar su sorpresa ante estas afirmaciones y aseguró a los periodistas que no tiene ningún problema con Guerra. Posteriormente mencionó a su ex compañera en una foto de Instagram -algo que no hacía desde hace tiempo- intentando demostrar que no existe problema entre ellas.