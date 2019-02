El novio de Aitana muestra su faceta más sensible Miguel Bernardeau, hijo de Ana Duato, ha participado en una campaña que lucha contra el acoso a través de internet

ABC

Madrid Actualizado: 06/02/2019 17:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Su nombre se está volviendo de lo más popular últimamente, y es que Miguel Bernardeau atraviesa un momento brillante tanto a nivel personal como profesional. El hijo de la conocida actriz Ana Duato ha triunfado en la pequeña pantalla tras su aparición en la serie «Élite» de Netflix. Además, el actor presume de relación, y es que puede atribuirse el mérito de haber conquistado el corazón de Aitana.

En esta ocasión, Bernardeau ha sacado a la luz su faceta más solidaria y ha prestado su imagen para una campaña de Unicef cuya misión es concienciar sobre el acoso a través de internet. En el vídeo de la campaña, el actor hace una simulación sobre todo lo que ocurre cuando publica una foto en Instagram, que se llena de «me gustas» en apenas segundos. ¿Pero «qué pasaría si en vez de likes fueran todo insultos»?, pregunta en un tono mucho más serio del habitual.

«Es un infierno que te humillen, que te digan que no vales para nada que te machaquen por ser quien eres o cómo eres o que te acosen por quién te gusta». Con esta rotunda afirmación se dirige a todos aquellos que sufren acoso a través de las redes y les anima a seguir siendo tal y como son. Pero también hace un llamamiento a todos los que, presenciando situaciones de acoso, no hacen nada: «Tú puedes pararlo».

Sus «fans» han alabado este nuevo trabajo del actor, pues consideran que es muy necesario que personas con su «influencia» luchen contra el «ciberacoso» y den visibilidad a esta problemática.

Disfrutando de su romance

Aitana y Miguel Bernardeau han intentado mantener su relación alejada de los focos y no la han confirmado abiertamente, pero la creciente popularidad de la «ex triunfita» y el actor los han puesto en el punto de mira. Las fotos de ambos paseando su amor por las calles de Madrid y las recientes declaraciones de Ana Duato sobre la que sería su nuera, han desatado los rumores. «Aitana es divina, no se puede decir otra cosa, me encanta», ha confesado mostrando su aprobación hacia Aitana.