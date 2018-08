Ben Affleck celebra su fiesta de cumpleaños con una modelo Playboy El actor festejó sus 46 primaveras en Nobu (Malibu) acompañado de sus tres hijos. Después, fue a cenar con Shauna Sexton, en una velada en la su actual novia, Lindsay Shookus, no estaba invitada

Madrid Actualizado: 18/08/2018 17:10h

El día del cumpleaños es una fecha que muchos no quieren celebrar, porque les asusta pensar que se hacen mayores. Este no es el caso de Ben Affleck, quien no ha dudado en dar la bienvenida a los 46 años.

El pasado miércoles, el actor organizó una quedada con sus cuatro hijos (Violet, Seraphina, Elizabeth y Samuel) con quienes disfrutó de un tiempo de relax y desconexión. Sin embargo, su celebración no quedó ahí. Después, el intérprete que da vida a «Batman» en la gran pantalla se fue a cenar con una chica.

Cabría pensar que Affleck estaba acompañado por Lindsay Shookus (38), la última novia que se le había conocido, pero esta vez, el actor acudió al exclusivo restaurante Nobu de Malibú acompañado de Shauna Sexton, una modelo, que fue nombrada como Miss Playboy este año 2018.

Tiene 22 años, es natural de Virginia Beach, se ha licenciado en Técnica Veterinaria y cuenta en su blog que le apasiona la cirugía. Despues de ser fotografiada la noche del pasado jueves siguiendo los pasos del actor, se ha convertido en la mujer más buscada por los paparazzi.

La joven parece ser quien ha sustituido a Shookus, productora del programa «Saturday Night Live», en el corazón del actor y director, después de un año curándole las heridas abiertas por su complicado divorcio con la actriz Jennifer Garner (46), la madre de sus hijos.

Affleck y Garner, acompañando a una de sus hijas a un partido el pasado mes de mayo - GTRES

Precisamente una fuente cercana a Shookus ha confirmado a «Page Six», y de una manera un tanto irónica, que ya es agua pasada la relación entre la ejecutiva televisiva y el ganador de dos Oscar (por «Argo» y «El indomable Will Hunting»): «Si tu novio se deja ver en un lugar público, después de cenar con una playgirl, eso significa que... ya no es tu novio».