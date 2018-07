El día en que Ben Affleck predijo la llegada de Netflix y Spotify

Muchos se han quedado asombrados por la capacidad de la serie Los Simpson para predecir el futuro, los aciertos de la saga «Regreso al Futuro» en cuanto a lo que pasaría décadas después de que se estrenase o los vaticinios del pulpo Paul adivinando los ganadores del Mundial de Fútbol 2010. Ahora un nuevo «pitoniso» aparece en las filas de personajes sucesores de Nostradamus, si bien su nombre sorprenderá a más de uno: Ben Affleck.

Según ha desvelado el usuario de Twitter John Backus, allá por 2003, el actor y productor de Hollywood predijo que Netflix y Spotify serían el pan nuestro de cada día mucho antes de que siquiera lo soñásemos. En una entrevista para la fallida «The Battle Of Shaker Heights», protagonizada por un joven Shia LaBeouf y producida por Affleck, aseguró que el futuro estaría en los vídeos bajo demanda y la suscripción para disfrutar de música, series y cine.

«Creo que un sistema anual basado en suscripción es algo que funciona», asegura a su interlocutor. «Serán películas bajo demanda, pero será una estructura escalonada», continúa. El protagonista de «Daredevil» también habló sobre la piratería y cómo sería el detonante para que la industria cambiase tal y como se conocía por aquella época.

... wow. Ben Affleck perfectly predicting Spotify and Netflix in a random 2003 interview



Almost exactly right about the unit economics of annual music subscriptions and the timing of online movie streaming. Solid point too on how shareware (Napster) is a necessary predecessor pic.twitter.com/mpEgRPK4zL