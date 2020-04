Adara Molinero cuenta su versión sobre la ruptura con Gianmarco: «No he hecho nada malo» Según contó el italiano, Adara habría estado hablando con otro chico, al que habría invitado a su casa en ausencia de su pareja

Se convirtieron en la pareja televisiva del momento tras su concurso en la última edición de «Gran Hermano Vip», pero Adara Molinero y Gianmarco Onestini ya han emprendido caminos separados. Su relación fue complicada desde un primer momento, ya que ella mantenía una relación con el padre de su hijo, Hugo Sierra, pero el amor hacia el italiano pudo con todo y decidieron apostar por su idilio.

Gran Hermano VIP

Tras intensas semanas de relación alejados de las cámaras, Gianmarco decidió volver a su país en plena crisis por el coronavirus y romper con Adara: «Se pira y me deja tirada», dijo la madrileña. Pero él respondió: «Nosotros hemos estado bien. Esto ha sido una cosa de los últimos días por algo que ha ocurrido (...) Una cosa que me ha dolido mucho y yo no me esperaba para nada por parte de ella». Y es que, Adara había estado hablando con otro chico, al que habría invitado a su casa en ausencia de su pareja.

Este miércoles, la joven ha concedido una entrevista a la revista «Lecturas» en la que se sincera sobre la ruptura. «¡Estoy destrozadísima, desesperada, no me lo merezco! He llorado muchísimo. Estoy muy decepcionada con él. Me va a costar mucho asimilar esto», asegura antes de contar su versión de los hechos. «Un día vio en mi móvil una conversación de amigos, siempre en tono de broma, que tuve con Rodri. Cuando nos despedimos me dijo: “A ver si nos vemos”, la típica frase que se dice. Le respondí que sí, que nos veríamos: “Un besito, ciao”. Gianmarco leyó eso y se enfadó», y añade: «Le pedí mil disculpas, no he hecho nada malo, que quede clarisímo. No tenía ninguna intención de quedar con Rodri».

Adara Molinero y Gianmarco - Gtres

Tras esto, la ganadora de «Gran Hermano VIP» arremete contra el italiano: «Primero me dice que se va porque su familia tiene un problema. Yo estaba súper asustada. Y luego pone en redes que se va porque le he sido infiel. Es muy fuerte. Una día me desperté y había hecho las maletas. Desapareció», y finaliza diciendo: « Gianmarco sabe que diciendo que le fui infiel, siendo mentira, me puede perjudicar muchísimo».